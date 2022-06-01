深圳原市長陳如桂涉嫌嚴重違紀違法受查　前任許宗衡受賄判死緩

中央紀委國家監委網站今日（1日）早上發布消息，廣東省人大常委會黨組成員、副主任陳如桂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

陳如桂於一年前卸任深圳市長一職，進入廣東省人大任職。



公開資料顯示，59歲的陳如桂曾任職廣州，歷任廣州市政府秘書長、黨組成員，市政府辦公廳黨組書記，廣州市委常委、秘書長，廣州市委常委、副市長，廣州市委副書記、政法委書記等職。2016年，他任中山市委書記，2017年任深圳市市長，2021年4月辭去深圳市市長職務，後任廣東省人大常委會黨組成員，2022年1月任廣東省人大常委會副主任。

陳如桂最後一次在公開場合露面為5月27日。據南方網報道，陳如桂當日還在廣東省人大常委會黨組擴大會議和理論學習中心組學習會上作學習交流發言。

值得注意的是，陳如桂是繼許宗衡之後又一名曾任深圳市長的落馬高官。2005年，許宗衡出任深圳市長，2009年6月在任上落馬。2011年，河南省鄭州市中級法院對許宗衡受賄案作出一審判決，認定許宗衡犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。