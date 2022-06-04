李稻葵：互聯網公司對中國政治影響已為零　官方監管風暴基本結束

中國著名經濟學家李稻葵周五（3日）表示，他認為中國官方對互聯網公司的監管風暴已基本結束，又指未來政策的重點將是恢復投資者信心。



據新加坡《聯合早報》報道，李稻葵通過視像形式出席「大華私人銀行2H 2022投資論壇」，並就近期中國經濟熱點話題分享看法。談到中國互聯網監管時，他認為中國政府對互聯網公司的監管風暴已基本結束，並以金融科技公司螞蟻集團為例，指其上市計劃之所以被叫停，是因為上市前夕，許多官員及親屬都牽涉其中，造成巨大政治影響，例如涉及到一些城市的黨委書記人選，「這真的會嚇到最高層領導」。

2020年11月，螞蟻集團上市計劃突然被叫停引發廣泛關注。（視覺中國）

不過他認為，目前互聯網公司對中國政治的影響已經為零，高層的擔憂已被打消，同時投資者也將恢復對中國互聯網公司的信心，有關公司的價值會重新得到評估。

據報道，當局近一個月接連釋放對互聯網行業的利好消息，上月17日，國務院副總理劉鶴出席全國政協「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會時，強調要處理好政府和市場之間的關係，打好關鍵核心技術攻堅戰。18日，總理李克強在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會時，亦重申支持平台經濟、數字經濟在境內外上市融資。

另一方面，中國將今年GDP增長目標設為5.5%，然而在嚴格的封控措施下，外界普遍關注目標如何實現。對此，李稻葵坦言在二十大前，動態清零政策不會改變，封城的情況甚至會加劇。但他相信兩大因素將驅動下半年的GDP增速達到5%至6%，一是房地產市場，另一是對消費的刺激，特別是汽車等消耗品。

李稻葵坦言在二十大前，動態清零政策不會改變，封城的情況甚至會加劇。（新華社）

他解釋，房產被視為投資工具的「歷史週期」正在結束，房產政策料未來半年或一年內迎來重大調整。今年以來，中國已有138個城市發布了穩樓市政策，包括降首付、公積金貸款額度提升、取消限購等。5月31日，國務院還發布了穩經濟一攬子政策，包括全面取消二手車限遷政策，研究一定排量以下乘用車減徵車輛購置稅的支持政策等。

李進一步指，中國經濟政策在二十大後會變得更為務實、謹慎，並利於市場和增長；又指無論領導人是誰，若缺乏持續的經濟增長和繁榮，那就肯定所有長期目標都無法實現。