神舟十四號｜從二度飛天指令長到首次出征新兵　3航天員身世曝光

神舟十四號載人飛船將於北京時間6月5日10時44分發射，陳冬、劉洋、蔡旭哲三名航天員將執行是次載人飛行任務。據新華社介紹，這是中國人的第9次太空之旅，也是首次全部由第二批航天員組成的飛天英雄集體遠征。而隨著乘組在西北大漠深處的酒泉衛星發射中心問天閣正式亮相，三人的身世背景、經歷亦隨之曝光。



陳冬（中）、劉洋（右）、蔡旭哲6月4日在酒泉衛星發射中心問天閣亮相。 （新華社）

陳冬是首個擔任指令長的第二批航天員，生於1978年洛陽銅加工廠的一個職工家裡的他，因在冬天出生而得名。自孩提時代，他就喜歡看《上甘嶺》、《地道戰》這類戰爭片，也在心中埋下從軍報國的夢想種子。

1997年高考季，一心只想去長春飛行學院的他如願以償，穿上了空軍藍軍裝，成為一名飛行學員。可是入學不久他就遭受挫折，由於身體有些虛胖，他的單槓雙槓和1500米跑的成績未能達標，而校方規定任何一項不過關就要被淘汰。絕不放棄夢想的陳冬之後非常努力，每次早操都要比別人多跑一圈，腿上還綁上沙袋。晚上熄燈後，他還要單獨加練俯臥撑和仰臥起坐。結果，陳冬3個月內瘦了10多斤，各項成績優秀。

1999年，陳冬首次駕機直衝藍天，幾個月後，神舟一號無人飛船便成功升空。隨著見證神舟五號、神舟七號的成功，當一名航天員的夢想，漸在他心田生根發芽。2010年5月，經參加補檢，陳冬正式加入中國航天員大隊。

談起訓練，陳冬不可謂不深刻。起初轉椅訓練時，他每次轉完都會出冷汗及暈乎乎，於是他買了一個可以旋轉的電腦椅放家中，一有空就坐在上面讓妻子推著轉。而超重耐力適應性訓練要求過載達到8個G，即人體自重的8倍，屬挑戰人體潛能的「魔鬼訓練」，「你會覺得這8個G壓在你每一寸肌膚、每一個細胞上，甚至感覺你的臟器都臨時『位移』，透不過氣來。你明明沒有哭，但淚水會不受控制地甩出去」。

陳冬是首個擔任指令長的第二批航天員。（新華社）

皇天不負有心人，2016年6月，陳冬入選神舟十一號航天員乘組，並在10月17日開始了自己的首次飛天之旅。他在33天裡零失誤，更獲搭檔景海鵬大讚，打足100分。2019年，陳冬入選神舟十四號航天員乘組，並首次擔任指令長帶隊出征，「我們乘組一定會以滿格的信心、滿血的狀態、滿分的表現，堅決完成任務」。

二叩蒼穹的的劉洋則在1978年生於河南鄭州一個工人家庭。1992年，中國載人航天工程起步時，劉洋已是初中生。從小就懂事的她在初二那年看到爸爸不捨得換破了已久的球鞋，還用剛剛得來的獎學金悄悄給對方買了雙球鞋。高考前夕，空軍來學校招生，表現出色的劉洋成為中華人民共和國成立後招收的第七批女飛行員。

雖然飛行員有男有女，但訓練強度一視同仁，對劉洋而言，五公里長跑曾是一道難以逾越的關卡，每當別人到達終點時，她仍喘得接不上氣，落在後面。但之後她風雨無阻，總是繞著操場長跑了一圈又一圈，畢業時成績更「跑」進全優，最後於2001年成功成為一名運輸機飛行員。此後，劉洋駕駛飛機出現在抗震救災到實兵演習一連串場合中。

不過期間考驗重重，最令人印象深刻的，是在某次單飛訓練遇上飛機撞鳥事件，當時飛機一共撞到了一二十隻鴿子，一台發動機被打壞，機頭下方還被撞凹了一個大坑。十萬火急之際，集中精力的劉洋不慌不忙保持飛行狀態，和機組人員一起與死神經過一番驚心動魄的搏鬥，最終把飛機穩地降在跑道。而這件事件發生時，劉洋只有24歲。

劉洋為中華人民共和國成立後招收的第七批女飛行員。（新華社）

2009年5月，中國第二批航天員選拔啟動，渴望飛得更高的劉洋聞訊報名，並在翌年5月正式加入中國人民解放軍航天員大隊。在足足兩年時間裡，劉洋沒有休息日，沒有睡過一天懶覺，也從未在晚上12點前關掉過書桌上的燈，最終她學習、練習兩不誤，不但克服曾讓她臉色蒼白的轉椅項目，以優秀的成績通，還在2012年3月成功入選神舟九號飛行乘組，3個月後踏上飛往太空的征程。

當年，她第一次在太空度過端午節，詎料10年後，劉洋又值端午時節乘坐神舟十四號載人飛船再叩蒼穹，她表示與當年相比，自己的狀態沒變，「一直堅持著學習和訓練」。

神舟十四號載人飛船於北京時間6月5日10時44分發射。（新華社）

最後，蔡旭哲是首次出征太空的航天員「新兵」，1976年生於河北深州農村的他，家族充斥著老黨員和軍人，甚至曾偷偷戴上三叔的軍帽學敬軍禮。上中學後，同學們追捧著港台明星，蔡旭哲卻以時任空軍司令員王海作為偶像，還專門訂閱《中國空軍》雜誌了解航空知識。高三那年，他得知空軍招飛的消息後立即報名，後來當拿到空軍飛行學院錄取通知書時更激動得哭起來。

蔡旭哲以優異的成績完成了飛行學院所有理論和飛行課目的學習和考核，並在畢業時主動要求分配到條件最苦、最缺飛行員的機場，憑著刻苦耐勞逐漸成為飛行骨幹。某次，開著飛機的他剛進指定任務空域就聽見一聲巨響，座椅還抖動了下，雖然各項參數進行檢查都顯示正常，但憑著多年的飛行經驗，他判斷飛機肯定有問題，遂緊急著陸，結果果然發現座椅應急彈射手柄內的保險彈開，若沒妥善處置，他可能會被彈射出去。

與其他隊員相似，蔡旭哲也是在見證神舟五號任務圓滿成功後被航天員這一職業深深吸引，於是第二批航天員開始選拔後，他主動報了名，並在2010年5月走進中國人民解放軍航天員大隊，開始新的征程。

蔡旭哲是首次出征太空的航天員「新兵」。（新華社）

談到訓練，蔡旭哲對2018年在巴丹吉林沙漠參加的48小時沙漠生存訓練尤為刻骨銘心，當時他和戰友先是受到40多攝氏度的高溫考驗，接著又遭遇了沙塵暴。翌日，他們又趕上了沙漠中難得的大雨，當晚氣溫更是一下子驟降到零攝氏度以下，令他們在短短48小時經歷四季。

蔡旭哲與爺爺的關係非常好，一有好消息就會第一時間與他分享，後者也逢人便誇「我家這老三，幹的可是國家的事業」。成為航天員後，由於一直沒有機會飛天，他不能再頻繁地報告好消息，而每次回老家，爺爺總是欲言又止。2019年12月，蔡旭哲終於成功入選神舟十四號飛行乘組，現年46歲的他在等待了12年後，成為中國第14位為國出征的航天員。可惜的是，蔡旭哲的爺爺已經去世，這段日子他只能把遺憾藏在心中，繼續刻苦訓練。他表示，自己一定會不辱使命，圓滿完成任務。