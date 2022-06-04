神舟十四號｜明早上午將發射　3航天員預計在太空停留六個月

中國載人航天工程辦公室6月4日透露，經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，神舟十四號載人飛船將於明5日上午發射，發射時間為北京時間6月5日10時44分。



經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，陳冬、劉洋、蔡旭哲3名航天員將執行神舟十四號載人飛行任務，航天員陳冬執行過神舟十一號載人飛行任務，將擔任指令長。航天員劉洋執行過神舟九號載人飛行任務，航天員蔡旭哲則是首次飛行，三人均為中國第二批航天員。6月4日，3名乘組航天員將在酒泉衛星發射中心問天閣與媒體記者集體見面。

神舟十四號載人飛行任務是空間站建造階段的第二次飛行任務，也是此階段首次載人飛行任務。航天員將在軌工作生活6個月，任務是要配合問天實驗艙、夢天實驗艙與核心艙的交會對接和轉位，完成中國空間站在軌組裝建造和相關設備的安裝和調試，也將開展空間科學實驗與技術試驗，並進行日常維護維修等工作。



神舟十四號的3名航天員將迎來空間站兩個實驗艙以及天舟五號貨運飛船、神舟十五號載人飛船的來訪對接，並與神舟十五號進行在軌輪換，預計於12月返回東風著陸場。



5月29日，神舟十四號載人飛船與長征二號F遙十四運載火箭組合體已轉運至酒泉衛星發射中心發射區。據中國載人航天工程辦公室消息，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。