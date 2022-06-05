北京疫情｜大部分地區明起恢復堂食　學生分批返校

北京市當局今日（5日）早上宣布，當前全市除個別區外，其他各區連續7日以上無社會面病例，疫情防控取得階段性成果，向好態勢持續鞏固。

當局宣布一系列防控鬆綁措施，其中包括在6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位開放堂食服務。



當局宣布，自6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，全市其他地區進一步分區分級動態實施以下社會面防控措施。其中包括居家辦公地區調整為正常上班。公交、地鐵、出租車等公共交通正常運營，逐步推進公交、地鐵查驗72小時內核酸陰性證明。

中小幼分期分批梯次返校，在高三年級學生提前返校備考基礎上，中小學其他年級學生6月13日返校，幼兒園幼兒6月20日返園。

各類圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館和體育健身、演出娛樂、互聯網上網服務等場所按75％限流開放。餐飲經營單位開放堂食服務，速遞、外賣服務人員可進入小區（村）。

市民進入各類公共場所、單位、樓宇、社區（村），乘坐公共交通工具，參加有組織的聚集性活動，須持72小時內核酸陰性證明。

當局又表示，連續7日無社會面病例的區進入常態化防控階段，保持正常生產生活秩序；連續7日內尚有社會面病例的區堅持現有從嚴從緊防控措施，盡早實現清零目標。

暫停堂食逾月 餐廳擺路邊攤自救

北京市自5月1日起暫停堂食，至今已逾月。在疫情倒逼下，餐飲企業絞盡腦汁自救，除了加強外賣業務外，甚至還以擺路邊攤的方式來增加收入。據《中國商報》報道，有商場專門劃出了相關區域，在門口和中庭的空地處讓不同餐廳集中擺攤，儼然一個小型集市。而這種攤位，在北京不少商場甚至街邊、地鐵口都能看到。

報道又指，除了外賣平台為商家提供相應的支持，餐廳也發展微信群和小程序等外賣渠道，外賣和到店自提成為餐廳自救的主要方式。