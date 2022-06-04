網傳上海核酸採樣點被砸採樣員受傷　官方證實：男子已被行政處罰

近兩日網傳上海普陀有一男子砸了核酸採樣點，採樣員更因此受輕傷，採好的樣本散落地上。普陀區相關部門回應《新聞晨報》，證實確有其事。，該男子因尋釁滋事已被公安機關行政處罰。



經《新聞晨報》核實，6月1日起，普陀區長風街道在寧夏路287號旁小停車場設置一常態化核酸採集點，為周邊社區和沿街商鋪社會人員提供核酸檢測服務。

據了解，該核酸檢測點因排隊民眾眾多，因試管量不夠，居委會幹部通知隊伍後排的人員不要再排隊，該男子因此十分不滿．當場掀翻了檢測點桌子，現場有位採樣員因此受到軟組織挫傷．當時現場的居委會幹部立刻報警，民警抵達現場後將該男子帶走，該男子因尋釁滋事已被公安機關行政處罰。

上海防疫「居委會」成熱詞：微博朝萬條留言熱議

據微信公眾號「新聞坊」撰文指出，4月1日至5月18日，微博上討論「上海居委」 或 「上海村委」的原創微博已超萬條。

文章中提到，在上海疫情防控中，居民們與居委工作人員之間也有不少矛盾產生。不僅是上述的測核酸，還包括物資發放、管理能力、資訊公開等，疫情給居委帶來挑戰和繁重工作的同時，也暴露基層治理的一些問題。

其中在上海封城期間物資發放問題，成為民眾抱怨居委會的主要原因。負面聲量遠大於正面聲量，此外訊息不夠公開透明也為人詬病。不過有居委會成員表示，在疫情期間居委會得一天工作15個小時，面對民眾的各種需求疲於奔命。



據《居民委員會組織法》規定，居委會一般在100戶至700戶的範圍內設立，由主任、副主任和委員5至9人組成。根據常住人口及居村委會個數的最新數據可以粗略計算出，上海市一個居（村）委會平均需對接約3940名居民，在松江區這個數字甚至達到了5199。居委會要經手的事項繁多，據統計高達119項的日常事務，在疫情期間工作更加繁重。

年齡跟教育程度也是居委會成員能力的一項關鍵。上海是居委會成員周金透露，他所在的居委會平均年齡42歲，8名工作人員中僅有3位是大學畢業。據統計，近年居委會成員年齡從2012年的50.7歲降為2018年的45歲，大專及以上學歷的比重也增加到69.16%，但仍舊難以負荷繁重而細瑣的工作。

有一位上海居委會成員透露，「居民跟我提出來的意見都是很具體的，是迫在眉睫要我去解決的，而居委會能決策的連 30% 都不到。」他指出，少數居委會工作人員確實存在不作為、亂作為的問題，但居委會成員普遍都是「權輕責重」，應對著來自上級政府和市民的雙重壓力，經常兩頭為難。