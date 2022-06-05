河南再有一人因蜱蟲病病逝已有5死　曾出席感染者葬禮並借宿一晚

蜱蟲在內地分布廣泛，隨着天氣漸熱，蜱蟲進入活動高峰期，相關蜱傳疾病也多有發生。

河南一名七旬老人在上月初因「發熱伴血小板綜合症」（俗稱「蜱蟲病」）死亡，其後三名為死者屍體淨身的人同樣因感染蜱蟲病去世。據內媒最新報道，一名曾出席最早死者葬禮的老翁同樣因感染蜱蟲病去世。



遼寧2歲男童行山時被蜱蟲叮咬，5日後腫成1個肉球。（微博影片截圖）

據早前報道，河南信陽市潢川縣雙柳鎮天橋村的七旬老人黃城（化名）日前高燒不退，隨後送往信陽市中心醫院確診為蜱蟲病，病情危急，搶救無效，回村後於5月5日去世。

5月6日，應黃城家人的請求，黃驊（化名）等同村居民為黃城屍體淨身穿壽衣。其後三名為黃城屍體幫忙淨身更換壽衣的村民均因蜱蟲病死亡。

有死者家屬懷疑，這三名死者是在為給黃城淨身穿衣過程中被感染，「當時遺體上有插管沒拔下來，可能是之前搶救輸血時用的。清洗的時候不小心弄破了，裏面的血弄到他們身上，可能就感染了。」

除了這三名死者外，另有一位感染蜱蟲病的老人在黃城生前和死後曾二度探望黃城，雙方曾有過近距離接觸，該老人正在接受治療，目前狀態趨於穩定。

最新死者曾出席感染者葬禮

《澎湃新聞》最新報道指，最新一名死者為同樣住於信陽市的一位七旬曹姓老翁，曹姓老翁是黃城的親家，生前曾出席其葬禮並借宿一晚。

曹姓老翁的兒子曹先生描述，黃城5月5日去世後，他們一家都參加了祭奠儀式，並在作為「靈堂」的一樓房間門口站了一會兒，「約十分鐘左右」，沒有靠近遺體。曹先生的父親暫留一晚，住在二樓，第二天就返家。

5月18日前後，曹先生的父親出現症狀，從低燒轉至高燒，其後送入醫院治療，確診為蜱蟲病。曹先生稱，當時被檢測出的病毒載量不大，屬於輕症，醫生檢查後也沒有發現蜱蟲叮咬痕跡。但此後的短短幾日，曹先生父親的病情急轉直下，因脾臟滲血送入深切治療部，至6月1日不治去世。

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官媒《新華社》曾報道，蜱蟲病主要分布在河南、湖北、山東、安徽、遼寧等省份，河南信陽地區是高發區。發病時間呈明顯季節性趨勢，多集中在每年的4月至10月。

曾有專家介紹，信陽山區的蜱學名叫全溝硬蜱，以吸血為生。這種蜱蟄伏在淺山丘陵的草叢、植物上，愛躲在茶葉背面，而信陽市是中國十大名茶之一信陽毛尖的產地，全市範圍大規模種植茶葉。大多數茶農的腿上，都有被蜱咬後留下的傷疤。

中國疾病預防控制中心在當地分離並確認，這是由一種「新布尼亞病毒」（new bunyavirus）引起的急性傳染病，首次發現後被命名為「發熱伴血小板綜合症」。被叮咬後，人最短在2至3日後發病，通常潛伏期約1至2週，臨床表現主要為發熱、血小板減少、白細胞減少及多器官功能損害。該病輕症患者多可自癒，重症患者常表現為多臟器功能障礙甚至多臟器功能衰竭。

2021年，江蘇省疾病預防控制中心主任汪華教授和該中心急性傳染病防治所副所長鮑昌俊副主任醫師等人在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）等刊物發表論文，通過對兩宗家族聚集性蜱蟲病的研究，證明蜱蟲病可人傳人，急性期病人及屍體血液和血性分泌物具傳染性，直接接觸可致感染。鮑昌俊曾受訪指，人和人傳播中，主要通過血液感染，呼吸道傳染可能性低。

南京鼓樓醫院感染科主治醫師吳衛華表示，這種病的病死率達12.7%至32.6%，尚無有效的治療方法，也無特效藥。一些老年患者、治療不及的患者往往到院後病情偏重。