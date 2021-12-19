西安爆鼠疫多人感染「出血熱」　專家籲民眾發燒應及時就醫

以鼠類為主要傳染源的「出血熱」是內地北方常見的傳染性疾病。每年十月開始，陝西省關中地區進入出血熱高發季節，今年入冬以來西安各大醫院已相繼接診多例出血熱患者。

由於出血熱早期症狀和普通流感較相似，所以不少患者會誤以為是普通的感冒。當地疾控中心專家提醒市民出現發燒發熱等身體不適，應及時就醫。



西安新聞網19日報道指，腎綜合症出血熱又稱流行性出血熱，是由漢坦病毒引起的以鼠類（黑線姬鼠和褐家鼠）為主要傳染源的一種自然疫源性疾病。出血熱病死率很高，被老鼠咬到、或食用了老鼠爬過的食物和水、接觸到帶有病毒的老鼠血液、尿液、糞便等，都有可能傳染上出血熱。

出血熱在常有野外工作的農民，或從事農業產業、糧食加工的工人以及學生等群體中發病率高。出血熱的病徵為發熱、出血和腎損害；早期出血熱的徵狀與普通感冒相似，由於發病急、進展快，如果不能及時診斷並處理，嚴重者可威脅生命。

此外，北京地壇醫院感染性疾病診療中心主任醫師宋蕊表示，「出血熱不是SARS、甲流那樣的呼吸道傳染病，不會在人與人間傳染，主要是通過嚙齒類動物分泌物或排泄物污染後接觸傳播，因此不會出現大範圍跨躍式感染。」

專家又強調，接種疫苗是個人預防出血熱的最有效的辦法。

在新冠肺炎疫情方面，陝西官方18日召開新聞發布會，表示9日以來該省累計報告本土感染病例27宗。初步判定此次疫情為境外輸入引起，具體傳播過程尚不清晰，後續疫情仍處於快速發展階段。

目前，陝西已對9日至16日期間報告中的12名本土病例完成了全基因測序，所有12人的測序結果均與4日巴基斯坦伊斯蘭堡PK854入境航班報告的境外輸入病例高度同源。