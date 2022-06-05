官媒動畫還原D2809次列車脫軌事故　司機5秒內採取緊急制動救百命

官方媒體《新京報》報道，6月4日10時30分許，D2809次列車在貴廣線榕江站遭遇脫軌事故。截至6月4日下午，事故造成1死8傷。為還原事故，《新京報》還做了一段模擬動畫。



在列車滑行後，高速鐵路的防撞牆和軌道結構的整體防護作用避免列車顛覆墜落。許多網民認為，司機盡責挽救了整車人的性命，是真正的英雄，應追封烈士。



據官媒《央視》報道，6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍的泥石流，致7號、8號兩節車廂脫軌，車頭衝上站台。值乘司機在隧道內覺察線路異常，當機立斷，5秒內採取緊急制動，挽救百餘乘客的生命，自己卻不幸殉職。

對於司機的盡責，許多網民留言表示應該追封他為烈士。網民哀傷表示，「保全了一車人，卻沒能保全自己」、「如果司機沒有採取任何措施，列車可能會衝出隧道和車站間的橋梁墮河，司機是英雄」。網民也要求，希望政府可以給司機家人合理的補償和妥善的安置。

據中國鐵路官微，經全力救援搶修，因D2809次列車撞擊突發泥石流脫軌中斷行車的貴廣線榕江站，於6月5日晨完成線路通車修復工作，貴廣線今日起正常運營。鐵路部門將盡快查明事故原因，推進安全專項整治行動和安全生產大檢查，確保鐵路安全暢通。