D2809動車脫軌｜司機5秒內緊急反應挽救百餘人命　網民：應封烈士

貴廣線榕江站D2809次動車撞上泥石流脫軌事故造成1死8傷，司機不幸殉職。經車載數據分析，值乘司機在列車行駛至榕江站進站前的月寨隧道內時發現線路異常，在5秒鐘內採取緊急制動措施，列車滑行900多米。



在列車滑行後，高速鐵路的防撞牆和軌道結構的整體防護作用避免列車顛覆墜落。許多網民認為，司機盡責挽救了整車人的性命，是真正的英雄，應追封烈士。



據央視報道，6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線，經車載資料分析，司機當機立斷，在5秒內緊急制動挽救百餘人命。

央視報道指出，動車事故造成1名司機死亡、1名列車員與7名旅客受傷，目前受傷人員無生命危險。《上游新聞》報道則稱，榕江縣人民醫院院方稱一共接收了12位受傷的乘客。在急診室的受傷乘客有輕傷的，也有傷情重一點的，傷情重一點的主要是頭部、肩部受傷，另外，還有兩位乘客在ICU進行搶救。



對於司機的盡責，許多網民留言表示應該追封他為烈士。網民哀傷表示，「保全了一車人，卻沒能保全自己」、「如果司機沒有採取任何措施，列出可能會衝出隧道和車站間的橋梁墮河，司機是英雄」。網民也要求，希望政府可以給司機家人合理的補償和妥善的安置。

泥石流入侵軌道釀禍？榕江縣村幹部：當地以前沒發生過泥石流

目前事故原因仍在調查中。據榕江縣月寨社區村幹部處表示，當地以前沒有發生過泥石流，端午節期間，當地下起中雨，月寨隧道口上面有一條高速公路，高速公路在施工過程中有一些泥土，雨水來之後，衝垮泥土導致泥石流，2、3分鐘的時間就流經並淹沒鐵軌，D2809次旅客列車經過，導致脫軌。

村幹部指出，10點30分左右，他們接到村民反映泥石流侵入鐵軌，他們派出80多名村民趕往現場進行支援。

村幹部提到，「列車從洞口開往火車站方向，恰恰遇上泥石流，脫軌後有巨大的響動，村民聽到響動後去看，發現是泥石流造成。」村幹部表示，到達現場後，他們和鐵路工作人員以及安監部門進行了清理，目前，正對鐵道線上的泥石流進行清理，泥石流也已經切斷。列車還碰倒了一根供電線杆，預計清理工作會很快結束。



中國應急管理部曝光現場救援畫面：