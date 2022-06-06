李書磊任中宣部常務副部長　14歲入大學有「北大神童」之稱

據官方報道，近日，中央黨校分管日常工作的副校長李書磊已接任中宣部分管日常工作的副部長（常務副部長）一職，接替轉任四川省委書記的王曉暉。



圖為2016年1月21日，李書磊亮相北京兩會人大開幕式。（視覺中國）

據中國環境報社官網消息，6月5日，在2022年六五環境日國家主場活動現場，中宣部分管日常工作的副部長李書磊宣布山東省為2023年六五環境日國家主場活動舉辦地。這是李書磊首次以中宣部分管日常工作的副部長身份亮相官方媒體。

現年58歲的李書磊是河南人，14歲考入北京大學圖書館學系，21歲獲北大中文系當代文學專業碩士學位，24歲獲博士學位，因此被稱為「北大神童」。

作為一個學者型官員，李書磊早年以文學評論而在中國享有知名度，並被譽為中國「第五代評論家」。李書磊有出版過一系列文學評論以及剖析社會現實的文章，《為什麼遠行》、《雜覽主義》、《重讀古典》、《文學的文化含義》、《我觀世音》等書籍，在中國學界頗有影響。

據財新網報道的整理，北大博士畢業後，李書磊任職中央黨校長達26年，歷任文史教研部副主任、主任，校培訓部主任、教務部主任等；2008年底升任中央黨校副校長並任職五年。

中共中央黨校現任校長為陳希（中）。圖為陳希、何毅亭（左二）、李書磊（右二）等出席中央黨校舉行2017年秋季學期第一批進修班畢業典禮。（新華社）

2012年，李書磊當選十八屆中央紀委委員。2014年，李書磊任福建省委常委、宣傳部長。2015年12月，李書磊返京出任北京市委常委、紀委書記。

擔任北京市紀委書記一年後，2017年1月十八屆中央紀委七次全會上，李書磊補選為中央紀委常委、副書記。同年10月十九屆中央紀委一次全會上，李書磊再當選中央紀委常委、副書記，是當時中央紀委最年輕的副書記；2018年3月起兼任國家監委副主任。2020年12月，李書磊離開中央紀委重返中央黨校，出任中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校（院）長。