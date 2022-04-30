人事變動｜孫紹騁任內蒙古黨委書記　此前任退役軍人事務部部長

據新華社周六（30日）消息，中共中央日前決定，由孫紹騁任內蒙古自治區黨委委員、常委、書記，石泰峰不再擔任內蒙古自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用。



孫紹騁此前擔任退役軍人事務部部長、黨組書記職務，該部官網周六早上發布消息稱，裴金佳任退役軍人事務部黨組書記，孫紹騁不再擔任退役軍人事務部黨組書記職務，另有任用。此前，裴金佳擔任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任職務。

公開資料顯示，孫紹騁生於1960年7月，為山東海陽人，1984年7月參加工作，1986年5月加入中國共產黨，擁在職研究生學歷，法學博士學位，為十九屆中央委員。他自山東大學中文系漢語言文學專業畢業後進入民政部工作，先後擔任過救災救濟司副司長、優撫安置局副局長、局長等職。2009年4月升任民政部副部長，躋身副部級幹部序列。

2012年8月，孫離開工作28年的民政部，履新山東省副省長。2014年9月，調赴山西，出任省委常委、統戰部部長，並於兩年後轉任省委常委、副省長。2017年2月，他重回民政部，出任黨組副書記，於次月獲任副部長。2017年5月，孫再度履新，出任國土資源部黨組書記，後獲任副部長。次年3月，退役軍人事務部在黨和國家機構改革中正式組建成立，孫轉任該部部長、黨組書記，直至此次履新。

（封面圖：孫紹騁任內蒙古黨委書記。來源：環球時報）