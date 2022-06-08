回歸25年｜「永遠盛開的紫荊花」NFT發行2500份　主辦方免費派送

近年來NFT（非同質化代幣）大熱，掀起一波數碼藏品潮。本港有機構趁回歸25周年之際，發行名為「永遠盛開的紫荊花」的NFT數碼藏品，採登記制，主辦方稱將會向前2500名登記人士免費派送該藏品。



據官媒《中新社》報道，此次NFT主辦方是紫荊雜誌社、香港四川社團總會。據主辦方介紹，紫荊花寓意家庭和美、骨肉情深，象徵着合家團圓，香港與祖國永不分離；此次離數碼藏品以盛開的紫荊花圖片為原型，進行數碼化藝術加工，鑄造上鏈，公益發行，免費領取。

報道稱，本次活動在6月15日至30日期間舉行，市民可通過手機應用程式登記，前2500位用戶登記完畢後，可於7月10日前收到該數字藏品。本地一間數碼資產交易拍賣有限公司為活動提供技術支持。

NFT/Web3社區8DAO發起人Karma表示，「永遠盛開的紫荊花」NFT數字產品結合了代表先進科技的區塊鏈技術和代表香港燦爛美麗的紫荊花，以紀念香港回歸25週年這一重大日子。免費領取的形式讓香港市民有機會參與到這一利用最新科技的數字產品的收藏活動當中。

據介紹，這2500枚「永遠盛開的紫荊花」NFT數字藏品，每一枚都包含有唯一的識別資訊，且資訊記錄在區塊鏈上。這些獨一無二的資訊是該藏品的「身份證」。NFT使每件藏品擁有其獨有的標識，並為資產賦予收藏價值。