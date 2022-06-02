上海版機場客運站｜ 男子困機場66天沒洗澡　曾獲香港青年打救

6月1日起，上海全面恢復正常生產生活秩序。解封後的故事陸續出籠，一名男子被封控在浦東機場66天後終於可回家了，這66天他一次澡沒洗過，還結交了世界100多個國家的朋友。



在機場待久了也機場的運作，甚至成了機場的義工，幫助了來自各地的旅客，這故事有點像荷里活的《機場客運站》（The Terminal）情節。

騰訊新聞報道，當事人「橋哥」46歲，牛仔褲配帽衫，趿一人字拖，可樂和煙不斷，出差必帶投影儀。他在上海浦東機場T2航站樓待了66天，澡一次也沒洗過……

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家住浙江慈溪的橋哥來到浦東機場純屬意外。3月27日那天，他原要坐飛機去武漢。但他沒有選擇最近的杭州機場，而是坐車來了170公里外的上海，和朋友吃了一頓飯，然後穿著羽絨服、背著雙肩包（裝著他心愛的投影儀）進了浦東機場。他買的是第二天一早的機票，結果從機場沙發上醒來，航班取消了。他改簽了兩次機票，在起飛前又被取消，整座機場變得空空蕩蕩，只剩一家便利店還在開。一位機場工作人員告訴他：「你不知道嗎？上海封了啊！」

封控之後，浦東機場只有極少量的航班能正常起飛，絕大多數都是國際航班。在交通停擺的情況下，很多人要麼花高價叫車，要麼徒步、騎共用單車數十公里來到機場。他們拿著機票進來，結果航班取消，人留在了機場。大家都在想方設法離開上海，而橋哥下定決心，上海什麼時候解封，他就什麼時候回家。橋哥自認倒楣。2003年非典（SARS）他在北京，2020年疫情他在武漢，現在，他來到了上海。

作為可能是機場滯留最久的人，橋哥什麼都經歷過。他說，他來的時候就背了一個雙肩包，衣服就帶了一條內褲，然後帶了一個可擕式的投影儀，他喜歡看電影，出差都帶著它，這回在機場，看了十幾部電影。剛開始他睡在機場的沙發上，兩張單人沙發拼在一起，腿都伸不直，再用羽絨服當被子蓋。晚上特別冷，經常被凍醒。後來有人帶著睡袋來機場，然後坐飛機走了，睡袋就扔在那，他撿來用，後來又撿到一張行軍床，還有帳篷、氣墊床、褥子、防潮墊。

很多人來他這邊附近睡，都會跟他聊幾句，他們就把食物分享給他。很多搭機離開的人，有的會悄悄把剩下的食物放在上面，麵包是最多的，有時候還有烤鴨，最誇張的是60個熟雞蛋。他來機場的時候什麼也沒帶，還有人從酒店給帶了牙膏、牙刷、洗面乳、洗髮精、沐浴乳，當然沐浴乳也用不上，機場沒有可以洗澡的地方，只能洗洗頭洗洗臉。連腳下穿的這雙人字拖，都是山東菏澤一個小夥子給他的。

他在機場認識了很多新朋友，不止100個，全世界的朋友都有了。有一個去日本留學的姑娘在機場住了十來天。臨走的時候，她讓她的朋友送來20幾箱不同口味的速食麵，還有200多個八寶粥，4箱自熱米飯。他吃過最好的一頓是牛排。一個在上海開西餐廳的英國廚師要回英國，來機場的時候，帶了自己做的11份牛排，包在錫紙裡頭。「英國廚師跟我要了一瓶礦泉水，就順便給了我3份牛排，他的店裡一份要賣1500元人民幣」。

他還認識了一個比他小幾歲的非洲人，會說中文，兩人一起搭伙過了50來天。這非洲人名叫「黃金」，因為爸媽開黃金礦的，所以取這個中文名。黃金在上海待了10幾年，既做生意，也當編劇，這次要回老家安哥拉，就是要拍個電影。他跟黃金說他洗頭掉頭皮屑，需要一瓶「海飛絲」，黃金就在微信群裡問，真的就有外國朋友送過來了。「我們倆搭檔，那叫中非合作，非常和睦。我們睡覺的位置都挨著，我在機場撿到第一個氣墊床的時候，我先給的他睡」。

他在機場睏了就睡。有一次睡了17、18個小時，當時扁桃腺發炎，眼看就要發燒了，他到處問人要消炎藥，後來終於有一個香港小伙子給了消炎藥才好轉。

5月中旬一位從浦東機場飛去新西蘭的女士，寫了一篇「我在浦東機場打地鋪的故事」，裡頭提到了橋哥：「（他）收集前面旅客留下的睡袋、地墊，給後面滯留的旅客用，還負責跟機場聯絡。機場的工作人員打電話給他，讓他通知滯留人員去機場25號門做核酸檢測……機場如果有剩的盒飯，工作人員也會交給他，他會分發給滯留的旅客，因為很多人連續吃了幾天速食麵。」故事因此傳開。

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