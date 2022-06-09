浙江公布就業平均年薪：私營7萬非私12萬　僅一行業月均超2萬港元

浙江統計局日前公布2021年該省就業人員（不包括個體就業人員、自由職業者等）年平均工資統計公報，顯示非私營機構就業人員平均年薪逾12萬元人民幣，私營機構近7萬元人民幣。

若分行業看，有一行業月均達到2.5萬港元，其他行業月均薪水則介於5000至18000港元不等，各行業差距甚大。



統計公布顯示，去年，浙江省非私營機構就業人員年平均薪水為12.2萬元（人民幣．下同），約合14.4萬港元。相當於平均每月有1萬元（1.2萬港元）。年平均薪水按年增1.3萬元（1.5萬港元），相當於月均增加1083元（1278港元）。扣除價格因素增長10.9%。

私營機構就業人員年平均工資為6.9萬元，約合8.2萬港元。相當於平均每月有5769元（6807港元）。年平均薪水按年增8707元（1萬港元），相當於月均增加726元（856港元）。扣除價格因素增長12.7%。

據介紹，公報統計的就業人員，是指在一間機構工作，並由該機構支付勞動報酬的人員。非私營機構包括國有、城鎮集體、聯營、股份制、外商投資、港澳台商投資等類型。

按行業分，非私營機構就業人員年平均工資排名前五的分別是：資訊傳輸、軟件和資訊科技服務業25.7萬元（約合30.4萬港元，月均2.1萬人民幣／2.5萬港元）、衛生和社會工作18.0萬元（約合21.1萬港元，月均1.5萬人民幣／1.8萬港元），公共管理、社會保障和社會組織17.8萬元，金融業17.6萬元，科學研究和技術服務業17.5萬元。

私營機構就業人員年平均工資排名前五的行業是：資訊傳輸、軟件和資訊科技服務業12.5萬元，金融業11.8萬元，衛生和社會工作9.0萬元，科學研究和技術服務業8.8萬元，租賃和商務服務業7.5萬元。