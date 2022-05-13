浙江7旬翁種植2674株罌粟　自稱是流傳「土方」：雞鴨吃了能防病

浙江蕭山警方日前在蕭山瓜瀝發現有人種植多達2674棵罌粟。目前，這些罌粟已被警方全部鏟除。



據《都市快報》報道，日前，蕭山警方派無人機空中偵查，在蕭山瓜瀝發現了一處種植罌粟的地方，經過清點，竟有罌粟2674株。

70多歲種植罌粟的村民李先生交代，他是聽老人講這些花給雞鴨吃能夠防病，雞鴨也長得好。去年，他在野外發現幾株罌粟花，就採了點種到自己菜地裏，菜地上還種著其他蔬菜，沒想到開春一下子繁衍出一片。

警方已依法將李某某傳喚至派出所調查，並將該處罌粟全部鏟除。

據報道，當地農村以前是有給養殖的雞鴨吃點罌粟治病的「土方」，民間流傳著鬧瘟病時，給雞鴨吃點罌粟葉慢慢就好了。

警方發現，牙齒痛吃點罌粟就好等流傳「土方」，都是一些人非法種植罌粟的理由，而且往往發現罌粟的地方都是在農村，非法種植的往往也是當地村民。

「主要還是不懂法律知識，覺得自己種自己用不要緊」，蕭山區公安分局禁毒大隊副大隊長張軍說。

內地《刑法》第351條規定，非法種植罌粟、大麻等毒品原植物的，一律強制鏟除。有下列情形之一的，處5年以下有期徒刑、拘役或管制，並處罰金：一是種植罌粟500株以上不滿3000株或者其他毒品原植物數量較大的；二是經公安機關處理後又種植的；三是抗拒鏟除的。