疫情｜由北京返回需自費隔離？　河北多地防疫一刀切衝微博熱搜

內地的新冠肺炎疫情趨緩，昨日（8日）通報新增164宗本土感染，包括53宗確診個案及111宗無症狀感染者。惟在堅持「動態清零」總方針之下，河北多地被指防疫「一刀切」，引起廣泛關注。



網傳唐山市防疫政策。（微博）

近日，多名網民反映河北疫情管理「一刀切」。據《中國新聞周刊》報道，保定市疫情咨詢熱線表示，從鄭州、天津、上海、北京、唐山等行程卡帶「*」地區到保定，需進行「7+7」即7天集中隔離及7天居家監測，若提前3天向當局報備則可免費隔離。

邯鄲市政府服務熱線則指，「市級沒有統一政策，具體隔離政策需諮詢所在社區，並提前報備」。當地邯山區疫情諮詢熱線稱，由北京全域到邯山區的人員需執行「7＋7」隔離，所在區域14天內有陽性個案亦需要隔離，若未有提前48小時向社區報備則需自費隔離。

此外，唐山市、秦皇島市、廊坊市、邢台市、衡水市、張家口市等地亦被指存在類似情況。

北京已逐步「解封」，但網民指現時由北京返回河北仍需進行隔離。（新華社）

據了解，國家衛健委近日曾提出，不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等「九不准」要求。但此時河北卻有多地都出現防疫「一刀切」現象，引發了網民輿論的熱議，話題「河北多地疫情管理被指一刀切」登上了微博熱搜榜。

有網民介紹，不少河北人都在北京上班，平時周末時才會回家通勤，但因防疫「一刀切」政策，已有半年未回家。亦有不少網民呼籲「救救河北人民」、「救救河北寄宿制學校的老師和學生們」。