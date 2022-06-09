廣西北流發生泥石流7死1失蹤　39條河流水位超警戒線

受強降雨影響，廣西北流市部分村落發生泥石流，截至今晚（9日）8時半，已造成7死1失蹤。



北流市降暴雨，部分鄉鎮受災，發生塌方、泥漿倒灌、樹木滾落等情況。其中，新豐鎮大村、高塘村、大羅垌村和隆盛鎮秧道村遭遇泥石流災害。目前，北流市所遭受的災害以山體崩塌為主。初步統計，上述4個村發生較為嚴重的泥石流，塌方點達486個。

廣西壯族自治區水文中心提供的信息顯示，受6月3日以來強降雨及上游來水影響，西江、柳江、桂江及湘江等39條河流64個河段出現超警0.04至3.83米的洪水，最大超警為融江融水縣城河段。

6月8日8時30分，西江2號洪峰抵達廣西梧州市，西江梧州水文站出現20.31米的洪峰水位，超出警戒水位1.81米。受轄區持續強降雨和西江2022年第2號洪水影響，廣西桂平黔江、潯江水位持續處於高位。其中，黔江、潯江出現今年入汛以來最高超警戒水位。

8日凌晨，廣西玉林市博白縣龍潭鎮境內受持續強降雨襲擊，地處低窪地帶的部分道路、房屋被洪水淹沒。龍潭鎮茅坡西井村有8名民眾一度被洪水圍困，後被消防人員救起撤至安全地帶。

廣西柳州市水利局的信息顯示，自6月2日起，該市遭遇今年入汛以來範圍最大、持續時間最長強降雨，山洪災害管理系統共觸發山洪預警次數589次，全市緊急避險5753人。