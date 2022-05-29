廣西暴雨｜12歲男童救同伴雙雙被沖走遇難　校方曾通知不用回校

雲南、廣西兩地連續降雨，暴雨引發洪澇災害造成多人遇難失聯。在廣西，3名小童在上學途中被洪水沖走，其中兩人經搶救後不治。



5月27日上午，廣西來賓市忻城縣大塘鎮因暴雨引發洪水，3名小童被沖走，上百村民自發組織和消防、公安等部門共同救援。

參與救援的村民陳先生稱，當日上午7時10分許，他查看自家倉庫貨品時看到大批村民聚集，經詢問才知有學生在上學路上不慎被洪水沖走，大家正在尋人，「事發地至小學一兩公里，當時是因為送他們上學的車在路上拋錨，孩子便下車步行上學，有小孩跌倒，其他孩子就去拉，便一起被水沖走了」。

《極目新聞》報道，兩名遇難者均為六安村村民，分別是12歲男童藍勇（化名）和7歲女童蒙甜（化名）。

藍勇的親戚介紹，因為校車拋錨，孩子們才下車行走。下車後，其中一人被沖到路邊水溝，藍勇見狀先把妹妹送到安全地方，然後拉起一個6、7歲的男童，最後又去拉蒙甜，可能因為體力不支，藍勇和蒙甜雙雙落到水溝中被沖走，兩人遺體在涵洞中被發現。

蒙甜9歲大的姐姐當時也在校車上。她表示，他們下車後一直往前走，當時水流急湍，當她走到安全地方後，就聽到身後妹妹叫了一聲，藍勇去拉妹妹，最終兩個人被沖走。

蒙甜的親戚介紹，當日上午7時許，學校老師曾在微信群組中通知家長稱，若學生因下雨未能返校可請假，但當時孩子已上車返校。蒙甜的姐姐稱，當時司機在車上也聽說不用回校，但準備回程時，校車拋錨了。

村民介紹，黃姓司機駕駛小型貨車，接送孩子多年，村民們湊錢包車專門接送孩子往返學校及六安村，每人一學期的車費650元。由於村內有十幾個孩子都要坐車，有時司機要來回兩次才能將所有孩子送到學校。目前，司機已被有關部門控制。