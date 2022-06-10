軍機墜落湖北襄陽居民區釀1死2傷　專家：說明飛行員已無處置空間

周四（9日）上午，一架解放軍軍機在訓練中失事，墜落在湖北襄陽一處民房引發爆炸，導致1死2傷。因飛行員在事故中成功跳傘逃生，有專家表示這對於調查事故原因將有極大幫助。



據《健康時報》報道，失事飛機墜落地點位於襄陽市老河口市機場附近，有附近居民表示，墜機事故發生在當日上午9時左右，「現場冒出很多濃煙，附近還有三所學校，一所小學、一所初中、一所中專，周圍建築較密集。」亦有附近學校工作人員指，飛機墜落地點距離學校僅有200米。

據早前報道，老河口市機場是內地較大的軍用機場之一，主要擔負著廣州軍區空軍所有殲擊機新飛行員的訓練任務，駐場機型為殲7II殲擊機和殲教7殲擊教練機。有當地居民證實指，常見到有飛機在上空飛行。

對於今次事故，《航空知識》主編、北京航空航天大學航空專家王亞男表示，一般情況下，只有在情況極為緊急，沒有任何處置條件的情況下飛行員才會迫不得已選擇跳傘，如飛機完全失去控制或發動機喪失推力且高度不足等。

王亞男又指，飛行員都接受過嚴格的專業訓練，在發生險情時會盡量操控飛機遠離居民區，選擇在曠野迫降或做其他處置，會盡量避開城鎮，減少地面財產損失和人員傷害。此次飛機墜落在居民區，可能說明飛行員已經沒有任何處置空間，無法改變飛行軌跡。

王亞男介紹，目前中國飛機的彈射救生系統性能都比較完善，「只要不是特別糟糕的環境，飛行員彈射跳傘的成功率非常高。」