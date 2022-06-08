美軍機師駕台灣F-16戰機故障急降夏威夷　未通報傷亡

台灣一架F-16戰機星期一下午緊急降落夏威夷的檀香山國際機場，美國國防部表示，駕駛戰機的美國空軍機師被送往軍事治療機構作進一步評估。



美媒《新聞周刊》報道，美國運輸部表示，一架F-16戰機在於周一下午2時45分緊急降落檀香山國際機場R4跑道，戰機起落架未能展開，機師要求緊急降落並以尾鉤抓住戰飛機。機鼻著地因此雷達罩翹起，機尾捕捉鉤已經放下，拉住攔截鋼繩，現場有消防車與其他工作人員戒備。

運輸部發言人Jai Cunningham表示，這架飛機是「來自夏威夷以外的訪問飛機」，這架飛機受到輕微損壞，官方未通報人員傷亡。

台媒《中央社》7日報道指，這架F-16戰機屬於台灣空軍。空軍F-16A/B（Block20）戰機正進行性能升級為F-16V，空軍駐美國亞利桑納州路克基地F-16A/B將分批返台升級，但今天1架F-16返台途中因起落架問題迫降夏威夷，機頭受損、人員平安，相關費用由美方負責。

報道指，知情人士表示，1架由美方人員駕駛、將返台性能升級的F-16A/B，上午因遭遇起落架故障等原因，緊急以「進場端捕捉」方式，成功迫降夏威夷檀香山機場，機頭受損但人員平安。

美台沒有官方外交關係，但自1979年以來美國一直根據《台灣關係法》向台灣提供防禦武器和服務。該法案允許歷屆美國政府協助台灣建立可靠的自衛能力，以阻止中國大陸以武力統一台灣。

台灣空軍司令部和美軍尚未證實與評論此事。