廣東暴雨多地成澤國　水利部對南方7省區再啟洪水防禦Ⅳ級應急響應

自6月2日起，廣東省接連遭遇強降雨天氣，多地一度變成澤國，其中珠江流域逾50條河流發生超警以上洪水，西江形成今年第2號洪水。昨日（11日）下午4時，廣東結束防汛Ⅳ級應急響應。

南方將再迎強降雨過程，水利部今日（12日）對南方7省區雨情啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。



在暴雨之下，陽江市江城區多條村發生水浸，位於南排蔡屋新村十幾處舊民房的積水漲至一樓，有長者及小孩走避不及被困。由於水流湍急，積水最深處超過2米，且巷道狹窄，救援艇無法進入樓內，消防員只能搭建「人梯」，讓被困市民慢慢爬到救援艇上再撤離。

珠海市超過10條巴士線路一度停運。在金灣區南水鎮電廠路口，上周三（8日）上午10時許曾出現較為嚴重的內澇，最深處水位近1米，工廠內11名工人一度被洪水圍困，幸消防員利用橡皮艇將11人撤至安全區域。

廣東省氣象部門介紹，廣東此次所遭遇的特大暴雨具有降雨持續時間長、累計雨量大、影響範圍廣、短時雨強等特點。此輪強降雨期間，全省多地日累計雨量200至350毫米，局部超過350毫米。該省此次防汛形勢嚴峻，一度啟動防汛Ⅲ級應急響應。

水利部發布的汛情通報顯示，6月12日至14日，江南南部東部、華南大部、西南東南部等地將有一次強降雨過程。受其影響，強降雨範圍內的一些主要江河可能發生超警洪水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

水利部針對福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南7省區啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，要求相關省級水利部門和水利部長江水利委員會、珠江水利委員會密切監視雨情和汛情發展變化，重點做好水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等工作。