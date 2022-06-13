極端天氣｜北京夜間落冰雹將汽車砸出窿　雷電將樹劈成兩半

北京市周日（12日）傍晚開始出現強對流天氣，強風、冰雹及雷暴交加，延慶、懷柔、密雲、平谷、順義、昌平及通州等7區落雹，最大冰雹直徑5厘米，如乒乓球大小。有樹木被雷電劈開，更有汽車被冰雹砸出窿。



據《新京報》報道，12日晚間，北京的平谷、順義等7個區突降冰雹，多區發布大風、冰雹、雷電的黃色預警。現場拍到的影片顯示，部分冰雹大如乒乓球，天空中雷電交加，部分道路有積水。

有密雲區居民表示，傍晚6時左右，開始落雹並夾雜大雨，持續幾十分鐘，小區內很多車被砸出坑，屋頂及道路堆積一片白色的冰雹，亦有汽車被水淹。

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市氣象台晚上9時發布冰雹黃色預警信號，預計到24時，平谷、通州、順義、朝陽及大興東部將出現分散冰雹，可能造成經濟損失，提醒市民防範，氣象局得全市最大降雨量在密雲冶仙塔，一小時降下65.4毫米雨水。全市5條巴士線因路面水浸要繞道行駛。

氣象台表示，全市平均降雨量8.3毫米，城區的最大降雨在朝陽區樓籽庄22.7毫米，全市最大降雨在密雲治仙塔87.5毫米。延慶、懷柔、密雲、平谷、順義、昌平、通州局部出現冰雹，最大直徑5厘米。預計降雨會持續到13日凌晨，雷電、大風、冰雹三種預警仍未解除。

根據中央氣象台稍早的預報，12日8時至13日8時之間，內蒙古東部、山西北部、河北東北部與西南部、北京、天津將有雷暴大風或冰雹，另多地有短時強降雨，強烈對流影響可能延續到夜間。