北京天堂超市酒吧累計166人感染　官方稱防控難度超越前幾波疫情

北京市通報，截至今日（12日）下午3時，新增33宗新冠肺炎本土感染個案，其中13宗為無症狀感染。

目前，北京朝陽區天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告166名感染者，涉及14個區和經開區。市政府新聞發言人徐和建表示，天堂超市酒吧疫情來勢兇猛，防控難度超越新發地批發市場聚集性疫情及上一波疫情，目前仍存在外溢擴散的風險。



北京市召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，通報今日零時至下午3時，北京新增33宗本土感染個案，包括朝陽區14宗，西城區7宗，通州區5宗，東城區4宗，豐台區、門頭溝區、房山區各1宗。

33宗本土感染個案，其中1宗為普通型，19宗為輕型，13宗為無症狀感染者，均為隔離觀察人員，均已轉至定點醫院隔離治療。明天（13日）起，朝陽區將連續開展3天區域核酸篩查。

北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰介紹，6月9日零時至12日下午3時，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告166名感染者。其中，天堂超市酒吧到訪人員145宗，酒吧工作人員2宗，到訪人員的續發關聯人員19宗。

北京本次疫情，感染者大多涉及天堂超市酒吧。據此前介紹，天堂超市酒吧既是超市也是酒吧，顧客可自行在雪櫃中選取酒水到櫃檯結帳，飲過酒後還可以在現場嘈雜的音樂聲中跳舞。相對於三里屯其他酒吧的物價，天堂超市人均約100元（人民幣，下同），很多年輕人都慕酒而來，甚至有很多商家會在天堂超市入貨。