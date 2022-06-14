疫情｜內地增127宗本土個案北京佔74宗　朝陽三里屯所有酒吧停業

國家衛健委公布，內地昨日（13日）新增60宗本土確診及67宗無症狀感染者，即共有127宗本土個案，無新增死亡病例。

北京疫情持續，新增74宗本土個案，包括42宗本土確診及32宗無症狀感染者，均與天堂超市酒吧有關。



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此外，國家衛健委又公布，在本土確診方面，內蒙古新增15宗，上海3宗。

在本土無症狀感染者方面，上海新增14宗，內蒙古9宗，遼寧5宗，雲南3宗，四川2宗，江蘇1宗，浙江1宗。

新華社報道指，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭13日在北京調研疫情防控工作，到疫情爆發點天堂超市酒吧、海倫司酒吧，實地考察流調溯源、風險人員排查管控、重點場所疫情處置情況。

北京這次天堂超市酒吧聚集性疫情正處於發展期，感染者活動範圍廣，增加了處置的複雜性。孫春蘭指出，要進一步加強市級統籌，指揮體系扁平化，切實做到刻不容緩、以快制快。針對疫情形勢的發展變化，及時動態調整相關防控措施，關鍵在抓細抓實重點區域防控，科學劃定和管控出現感染者的社區，徹底阻斷傳播途徑。要做到應檢盡檢、應隔盡隔，依靠社區網格化管理做好組織動員工作，確保不漏一人。

孫春蘭又強調，要堅持「動態清零」總方針，進一步提高流調、轉運、隔離、管控等各環節處置的質量和效率，盡快控制住疫情，為中共二十大勝利召開營造良好氛圍。

此外，天堂超市酒吧位於朝陽區三里屯，短短幾天涉該酒吧的感染者已超200宗，三里屯700餘戶餐飲企業已全部停止堂食，74家酒吧全部關停，文化及體育類培訓機構、棋牌室等場所也暫停營業，非涉疫的超市、便利店等則正常營業。