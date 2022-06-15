糧食反腐｜大國糧策發布日　國家糧食和物資儲備局原黨組書記被查

6月15日央視等官媒發文提及大國「糧」策，並提到國家主席習近平高度重視糧食安全問題，整理其有關論述。同日，據中央紀委國家監委網站消息稱，國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，張務鋒出生於1960年10月，2017年2月任國家發改委黨組成員，國家糧食局黨組書記、局長，2018年3月任國家發改委黨組成員，國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長。張務鋒最後一次出現在公開報道中，是在今年5月23日，當日，全國糧食和物資儲備科技活動周啟動儀式在北京舉行，張出席啟動儀式。張務鋒同時為6月以來第4名被查的中管幹部。

值得一提的是，就在張務鋒被查消息公布的同日，官媒發文提及大國「糧」策，並提到國家主席習近平高度重視糧食安全問題，作出了一系列重要論述，例如今年3月6日參加全國政協十三屆五次會議農業界、社會福利和社會保障界委員聯組會時，他講到：「要未雨綢繆，始終繃緊糧食安全這根弦，始終堅持以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐。」

據了解，去年8月以來，內地緊盯糧食購銷領域腐敗問題，隨著各地糧食系統反腐風暴的持續推進，糧食「碩鼠」、「蟻貪」被查。《上游新聞》不完全統計，專項整治後，全國至少有7名省級糧食企業主管，以及7名省級糧食局原負責人或原成員被調查，涉及浙江、福建、安徽、遼寧、河北、黑龍江、山西、江蘇、青海等省份。

習近平針對糧食安全多次發表論述：