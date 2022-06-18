中國前財長、全國政協外事委員會主任樓繼偉周四（16日）出席「022鳳凰財經夏季雲峰會」，就中國經濟發表意見。他表示，當前中國經濟的‍‍主要矛盾不是‍‍通貨膨脹，‍‍而是‍‍‍‍即供給衝擊、需求不足、預期轉弱的‍‍三重壓力，且當前的疫情防控中‍‍出現了「類公地悲劇」現象。他又表態支持給月入5000元以下的人發現金，以促消費。



樓繼偉表示，自新冠疫情2020年暴發以來，中國同美歐主要國家應對方式不同，經濟運行出現週期性錯位。今年，‍‍中國‍‍經濟開局保持良好，‍‍但3月份Omicrom變異株破防，當前的疫情防控中‍‍還出現了「類公地悲劇」現象。

據指，「公地悲劇」在經濟學意義上指的是土地是擁有者可以無償利用一塊公地，‍‍造成公地的過度利用並荒廢，‍‍最終是所有的使用者受損。而‍‍公共衛生世界‍‍防控‍‍主要靠‍‍公共部門‍‍往往偏向於封堵，一個‍‍城鎮街區出現疫情，‍‍信息明確，‍‍便於問責，‍‍但不當封堵，‍‍造成交通阻斷，‍‍產業鏈不能接續，‍‍人員不能復工，‍‍影響是全局性的，很難追責，‍‍對經濟造成重大不利影響，參與者‍‍悉數受損。 ‍

樓繼偉認為，解決公地悲劇的其中一個方法，是對公共資源的使用加強管制，‍‍「類公地悲劇」‍‍也可以採取‍‍相類似的辦法。 ‍‍為此，‍‍中央部門出台相關政策，‍‍嚴格防止阻斷交通‍‍以及「疫情防控九不准」，‍‍並開始嚴格督查，「目前‍‍局面已經得到控制，‍‍經濟逐步恢復」。

對於個人所得稅減免是否可以促進消費，他認為作用不大，指中國的個人所得稅‍‍實際徵收覆蓋面很小，‍‍需要報稅人是‍‍參加正常工作的人，農民那邊都不用報稅。而‍‍‍‍最需要幫助的‍‍是那些‍‍月收入5000元以下的人，目前比較‍‍有效是‍‍對這部分‍‍特別困難的群體給予現金支持，‍‍支持他們消費。他續稱，一些地方‍‍在中央財政政策的支持下‍‍開發了消費券等辦法，‍‍‍‍特別是這次‍‍階段性疫情的‍‍突發，主要在‍‍沿海發達地區，‍‍也存在一定財政實力，認為‍‍發放這些消費券有‍‍刺激作用，‍‍推動經濟恢復的作用較大。