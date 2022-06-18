廣西嚴重洪澇災害234.9萬人受災　融水縣強降雨沖垮木樓4死1失聯

受持續性強降雨影響，廣西部分地區本月以來發生嚴重洪澇災害，截至周六（18日），有14個市、110個縣（市、區）、234.9萬人受災，應急管理部會同國家糧食和物資儲備局調撥中央救災物資支持。其中，柳州市融水縣香粉鄉古都村群旦屯遭受強降雨襲擊，截至下午5時已致4人死亡、1人失聯。而直到下周二（21日）前，廣西預料仍將有大範圍持續強降雨，柳江、桂江等江河可能全面超警，救災工作形勢嚴峻。



受災人群中，14.5萬人緊急轉移安置，30.7萬人需緊急生活救助。目前災害已造成2700餘間房屋倒塌，1.06萬間不同程度損壞。應急管理部迅速啟動國家Ⅳ級救災應急響應，黃明部長持續調度防汛救災工作，調派消防救援隊伍全力開展搶險救援，連續派出多個工作組赴災區指導幫助地方做好防汛救災工作。

應急管理部亦會同國家糧食和物資儲備局向廣西壯族自治區調撥5000頂帳篷、2萬床夏涼被（毛巾被）、2萬張折疊床、5000套家庭應急包等中央救災物資，支持地方做好防汛救災和受災群眾轉移安置等保障工作。

融水縣香粉鄉古都村群旦屯受強降雨影響突發地質災害。（央視）

周六上午7時30分許，融水縣香粉鄉古都村群旦屯受強降雨影響突發地質災害，一棟木樓被沖垮致5人失聯。柳州融水縣委宣傳部消息指，截至下午5時，已找到4人，其中2人經現場確認死亡，2人經搶救無效死亡，餘下的失聯者正在全力搜救中。目前，當地已組織力量將事發點周邊群眾全部轉移安置在安全區域，各項搜救、安置、善後工作正在進行中。

此外，水利部和中國氣象局下午6時聯合發布橙色山洪災害氣象預警，預計周六晚上8時至周日（19日）晚上8時，浙江西部、安徽南部、江西北部、湖北東南部、湖南西部、廣西北部、貴州東南部等地部分地區發生山洪災害可能性較大（黃色預警），其中，江西東北部、廣西北部局地發生山洪災害可能性大（橙色預警）。其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害。