福建永安民居因強降雨倒塌釀3死　全省22條河流發洪水局部有洪澇

據央視新聞報道，受強降雨影響，福建省三明市永安市槐南鎮一處民居周二（14日）凌晨發生倒塌，導致多人被困、至少已3人死亡。目前，事故詳情正進一步了解中。



南方強降雨致超警洪水，多地提升應急響應。圖為6月13日，福建南平市光澤縣李坊鄉上觀村組織人員清理道路溜方。（新華社）

另據福建省防汛辦14日通報，13日6時至14日6時，共有22條河流30站點超警戒水位0.01至4.06米。其中，龍岩全境河流超警戒水位，三明沙溪幹流梅列、沙縣站及支流文川溪小陶站發生超保證水位0.56至0.98米的洪水。

統計13日6時至14日6時降雨量，福建共有39縣的429個鄉鎮超過50毫米，其中27縣的174個鄉鎮超過100毫米，以三明市清流縣賴坊鎮258.0毫米為最大；最大小時雨量為龍岩市連城縣姑田鎮68.2毫米。

6月13日，福建水口水電站開閘泄洪。（新華社）

受暴雨影響，福建龍岩、三明局部地區發生洪澇災害。福建省消防救援總隊披露，6月13日0時至下午5時30分，全省消防救援隊伍共接報強降雨相關警情58宗（龍岩43宗、三明15宗），主要是內澇導致人員需要轉移的警情，共出動消防救援人員629人次、舟艇34艘次，協助轉移疏散人員423人、營救被困人員10人。

此外，國家電網福建電力有限公司稱，強降雨天氣造成福建部分輸電線路受地質災害影響停運，6月13日全省累計停電用戶9.16萬戶。