內地促退役軍人到中小學任教　稱有助改善教師性別比例

新華社報道，退役軍人事務部、教育部、人力資源社會保障部近日聯合印發《關於促進優秀退役軍人到中小學任教的意見》（以下簡稱《意見》），指出促進優秀退役軍人到中小學任教，有助改善中小學教師隊伍學科結構和性別比例，促進青少年全面發展；亦有助拓寬退役軍人的就業渠道。



《意見》鼓勵退役軍人在學校軍訓任務中擔任軍訓教官。（視覺中國）

《意見》支持高校擴大師範類學科「退役大學生士兵」專項碩士研究生招生計劃和專升本招生計劃，對復學轉專業的退役大學生士兵優先開放師範類專業並提供專業補習。在讀師範專業退役大學生士兵按規定享受教育資助。

《意見》還明確各地可面向退役軍人單列中小學教師招聘計劃，根據服役年限等因素放寬年齡限制。退役軍人在服役前1年內取得的中小學教師資格考試合格證明可延長2年有效期。相關地區可結合特崗計劃、「三支一扶」、「西部計劃」等高校畢業生基層服務項目，支持鼓勵符合條件的退役軍人畢業生優先到中小學任教。

《意見》要求，中小學行政、工勤空崗優先接收安置政府安排工作的退役軍官和退役士兵，將獲得教師資格的退役軍人納入中小學兼職體育教師選聘範圍。鼓勵退役軍人在學校軍訓任務中擔任軍訓教官。鼓勵為學校提供安保服務的企業聘用更多退役軍人，享受吸納退役軍人就業的優惠政策。

《意見》強調，各地要建立健全促進優秀退役軍人到中小學任教工作機制，設計銜接好選拔、培養、聘用、發展各個環節，定期督查檢查，檢查結果作為評價履行教育、退役軍人事務職責和對學校實施績效獎勵、評優評先等方面的重要參考依據。