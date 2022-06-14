唐山打人｜黑道始祖「菜刀隊」亂刀斬死解放軍　50幾名成員遭槍斃

河北唐山於10日凌晨時段發生了恐怖事件，一名男子在當地一家燒烤店因搭訕女子遭拒，竟惱羞成怒將女子拖至店外毆打至頭部重傷。



而警方卻沒有立即把所有嫌犯逮捕嚴辦，畫面曝光後更震驚社會、引發各界不滿。

對此，有網友指出，事實上唐山從以往至今都存在著大規模的黑暗勢力，也就是惡名昭彰的地方惡霸「唐山菜刀隊」。

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針對此次的暴力事件，初步判斷嫌犯皆有黑道背景，根據內媒《網易新聞》報道，「唐山菜刀隊」是從1983年開始就成為了當地最有名的黑社會勢力，更被稱為「大陸黑道始祖」。此外，他們大部分的成員都是沒有學歷、不務正業的20幾歲小夥子，儘管當年北京曾在一線大城市全面除惡，但在二、三線城市以及偏鄉地區仍無法阻止此勢力愈發蔓延。

至於「菜刀隊」名稱之來源，據了解，當時的成員每人都會背著綠色的斜跨包，裡頭就藏著一把菜刀，他們的日常活動除了調戲婦女、到處搭訕之外，還會趁機偷竊搶劫，最離譜的是，就算他們刻意在公開場合犯罪且欺負老百姓，警方也不敢出手將他們逮捕。後來，因「菜刀隊」亂刀砍死軍人以及引發了北戴河事件，造成許多傷亡事故，使得警方抓緊機會瓦解黑暗勢力，並把50幾名成員遊街示眾，最後全都以槍斃處死。

另外，反觀日前發生的暴力事件，餐廳老闆於事發後有顧客協助報警，當地警方亦發表官方聲明，內容提及「警方正全力追捕，主要的2名嫌疑人已歸案，不過仍有嫌犯還在逃」，引起了各界強烈的不滿。另有一名律師指出，從曝光的畫面來看，出手打人的男子已涉嫌刑事犯罪，根據法條最高可判處10年以上的徒刑。

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