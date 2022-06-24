中國人均住房面積超41平方米　廣東城市家庭人均小於30平方米包尾

近期國家統計局公佈《中國人口普查年鑑2020》，第七次人口普查的分項數據。數據顯示，中國家庭戶人均居住面積達到41.76平方米，平均每戶居住面積達到111.18平方米。而中國城市家庭人均居住面積為36.52平方米，其中廣東城市家庭人均居住面積不足30平方米，排名最末。



《中國人口普查年鑑2020》提到，中國家庭戶人均居住面積達到41.76平方米，該數據包含城市、鎮和農村的家庭。由於中國城鄉居住面積差異大，通常而言，農村、小城鎮的人均居住面積要遠大於城市。

根據該年鑑，2020年我國城市家庭平均每戶住房面積是92.17平方米，中國城市人均住房建築面積為36.52平方米。

其中，一共有7個省份的城市家庭人均居住面積超過40平方米，分別是西藏、河南、湖南、湖北、雲南、青海和江蘇，排名前六的省份均位於中西部地區。東部沿海省份中，人均居住面積最高的是江蘇，位居全國第七。城市家庭人均居住面積居後三位的分別是廣東、上海和海南，全部位於南方地區。《第一財經》指出，廣東城市家庭人均居住面積僅為29.59平方米，是全國唯一一個城市家庭人均居住面積低於30平方米的省份。

（第一財經製圖）

廣東省人口流入佔全國第一

第七次人口普查數據，廣東流入的人口達到2,962萬，佔全國跨省流動人口的23.7%，高居全國第一。《第一財經》提到，珠三角地區不僅吸引了省外人口流入，也吸引了省內粵東西北地區大量人口流入。東莞、深圳的外來人口甚至遠超戶籍人口。但像深圳這樣的一線城市，受土地供應和住房供應一直較為緊張。

報道指出，梳理《中國統計年鑑2021》35個主要城市歷年樓市銷售數據發現，從2002年到2021年的19年間，深圳的住宅銷售面積合計10652萬平方米，在35個重點城市中僅位居第26，若以單套100平方米計算，相當於19年間僅新增了106.5萬套住宅，與龐大的居住需求相比，缺口很大。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞稱，分析住房問題，還要更多看就業生活地點和住房供給之間是否匹配。在一些人口減少、收縮的城市，人口流失，人口流動比較容易，房子卻不能跟著人走；在人口流入地，人口大規模集聚，但建房子需要過程，加上受制於土地指標等因素影響，大城市住房一直比較緊張，人房矛盾突出，推動房價上漲。



網民點睇：

是不是該出一個中位數數據？平均數據意義在哪？

我和馬雲資產加起來打敗世界上無數人。

天天這個被平均那個被平均，請問我該到哪去領房子領錢？

