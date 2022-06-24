從《血沃寶島》到紀念鄭成功復台　北京統一台灣的史觀鋪墊

近期台海風雲，中美外交牌桌上的「台灣牌」博弈，一直是外界矚目的焦點。不過北京正在拉出一條「史觀」戰線，受關注程度雖不如前者來得高，但卻能看出中共在統一台灣問題上的思路和邏輯。



這條「史觀」戰線近來的兩項訊號，一是以中共中央台辦為名義牽頭，由人民出版社與九州出版社於4月聯合發行《血沃寶島──中共台灣英烈》一書，並於6月2日在北京舉行新書座談會。二是從3月暖身、6月中旬盛大舉行「紀念鄭成功收復台灣360周年」系列活動，其中亮點在於6月14日泉州南安的「紀念鄭成功收復台灣360周年大會」，國台辦主任劉結一以視頻方式發表講話，相關活動台前幕後都能看到國台辦穿針引線的身影。

愛國主義的官方敍事

《血沃寶島》一書，記載了1950年代至1960年代初期，31位中共黨員為了解放台灣任務，遭到國民黨政府在台灣「白色恐怖」逮捕並槍斃的事蹟史料，其中還包括了翁澤生、林正亨、李蒼降、鍾浩東、張志忠、郭琇琮、簡吉等七位台籍中共黨員。書中專門收錄了劉結一以中共中央台辦主任身份撰寫的引言，以習近平強調的「一個有希望的民族不能沒有英雄，一個有前途的國家不能沒有先鋒」，將這31位烈士拉抬到中共英雄的位階，涵蓋進愛國主義的官方敍事，並推及到促進兩岸統一的現實意義上。

由中共中央台辦組織編寫的《血沃寶島──中共台灣英烈》，出版座談會6月2日在北京召開。（中國台灣網）

同樣的，在中共的語境裏，之所以要高調紀念鄭成功收復台灣的歷史意義，從劉結一在紀念大會的致詞來看，也是將鄭成功放在「收復寶島台灣，彰顯了民族大義和英雄氣概，維護了國家主權和領土完整，維護了中華民族利益和民族尊嚴」的高度，突出其「英雄精神」與「愛國主義」的雙重涵義。

大陸官方對於兩岸相關歷史的詮釋，看在部分台灣人的眼中，或有「自說自話」之感。就白色恐怖而言，民進黨是着重於「民主自由」和「程序正義」的「轉型正義」史觀，在台灣內部大幅排擠、解消了受難者「中共烈士」的實質內涵，島內輿論對《血沃寶島》一書採取了淡化和忽略的態度。就鄭成功收復台灣而言，近年來在「去中國化」的發酵之下，盛行着鄭成功「屠殺原住民」、鄭氏「東寧王國」乃「獨立抗清」等「解構」史觀，不乏看到媒體名嘴對大陸的紀念活動投以嘲諷和調侃。

就史論史與以史論今

其實從中可以看到，台灣問題的難解之處之一，便在於台灣理解大陸語彙時處在不同的平行時空，雙方處於不同的對話頻率。從《血沃寶島》出版到「紀念鄭成功收復台灣」活動，中共既是以其視野「就史論史」，但同時更是「以史論今」，透過錨定歷史事件與人物的位置，為理論與現實進行長期鋪墊。

《血沃寶島》並不是一本學術著作，而是一份對內統一和動員思想的材料。從劉結一撰寫的引言來看，特別是「台灣島內的革命鬥爭是中國現代史和中共黨史的重要組成部分」這一句，便能清楚得知陸方談解放台灣烈士的目的，是要為統一台灣賦予歷史正當性與合理性，強化後人需要繼承先烈未竟之遺志，完成實現國家統一的任務。與此同時，也將當前的台海局勢與兩岸分裂之初做對比，強調如今更為嚴峻複雜、風險挑戰明顯增多，展現不退縮的統一決心與意志。

北京西山無名英雄紀念廣場上的吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦塑像。（VCG）

尤其是過去中共考量到與國民黨政府的接觸來往，對於「解放台灣英烈」的這段歷史態度相對較為低調，稍微常見的表述，則是類似電視劇《潛伏》或央視紀錄片側重在「隱蔽戰線」。繼2013年位於北京西山的「無名英雄廣場」落成之後，《血沃寶島》一書則更為突出中共解決台灣問題的角色，既不寄希望於民進黨、亦不再顧慮國民黨，體現「牢牢把握兩岸關係發展的主導權與主動權」之戰略意圖。

反殖與統一雙重意涵

至於鄭成功的歷史定位，在中共的官方敍事之中可說是早已殆成定論。人民大會堂「台灣廳」的規劃，有一幅鑲有福建漆畫《鄭成功收復台灣》的屏風，專家解讀如此佈局「更為全面地反映『解放台灣』和『國家統一』的政治願景」；後來台灣廳還增設鄭成功與媽祖的塑像，契合台灣一般民眾認同信仰的意味便不言而喻。

此外，劉結一致詞內容對於鄭成功的定位，也能看出中共對之認定的當代現實意義。一是「收復寶島台灣」，接續「台灣自古為中國領土」的論調，印證「祖國必須統一，也必然統一」的宣示；二是「驅逐荷蘭殖民者」，喻示反對外部勢力插手台灣問題；三是「受到兩岸同胞景仰」，意味兩岸有着共同的歷史記憶與情結連結，也就是習近平所言「兩岸同胞心靈契合」；四是「為台灣開發建設夯實了經濟社會文化根基」，隱含對於「統一之後」的治理藍圖。

廈門大學台灣史學者鄧孔昭在接受內地媒體訪問時評論，「（鄭成功的時代精神）在複雜的國際環境中，面對西方強敵，敢於鬥爭、善於鬥爭的精神，我覺得很重要。現在在當下，比如台灣問題、兩岸關係問題，也會面臨着一定複雜的國際背景。這個時候我認為鄭成功的戰略運用非常高明，對於現在其實有一種借鑑的意義。」這番說法，基本揭示了大陸官方於今堅持紀念鄭成功收復台灣的背後用意。

理解中共的思維邏輯

事實上，中共在歷史問題上的立場表態，無不是在為現實博弈做原則性鋪陳。類似的情況還表現在北京反對香港1997年以前作為「殖民地」的定性，外人或許摸不着頭緒，但其內在是對香港國際法理定位的理論與現實一以貫之，既盡顯反對殖民主義的立場，也避免香港最終走向自決獨立。包括台灣問題在內，如果一旦錯誤定性，都有可能發生更多爭議，被西方主導的國際體系和話語帶向無以復加的危險境地。

由此來理解《血沃寶島》這本書，以及「紀念鄭成功收復台灣360周年」活動，台灣主流意識形態出於「抗中保台」的本能反應，必會感到心理不適，或者認為中共史觀未免太「老掉牙」。但對於處在中美地緣板塊碰撞最前沿的台灣而言，更需要去探究陸方史觀背後的思維方式與邏輯，方助於摸索利於安身立命之道。