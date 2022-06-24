東莞13歲仔不慎滑入東江亡　同學隱瞞致救援耽誤3日　父：或索賠

廣東東莞年僅13歲的少年曉峰（化名）早前與同學相約出外打籃球，後不幸落水失蹤，然而同學卻隱瞞孩子落水事實，導致救援隊在事發足足3天後才開始打撈。最終，曉峰的遺體在近日，即事發已20多天後找到。



5月28日下午，曉峰如常和同學出去打籃球，還在5時用手機微信給父親蔣先生發了張打球照片。然而到了晚上9時，眼見兒子還沒回家，電話也打不通，蔣先生和家人遂前往球場尋找，惟無果。當時他們想著孩子可能是去同學家住了，就沒再找。到了翌日，曉峰仍然音信全無，蔣家才趕緊報警。

5月30日，警方給蔣先生傳來一張閉路電視截圖，顯示3名騎著單車的少年在28日下午5時03分現身於東江邊一座大橋下，蔣先生一眼就認出其中一個正是兒子曉峰。然而，和曉峰一起打球的兩名同學卻此前曾表示，事發當日曉峰在打球後便獨自騎車離開。事有蹊蹺下，警員於31日再次單獨詢問了二人，他們這才說出曉峰落水失蹤了。

據同學的說法，當時他們幾個騎車到石碣劉屋公園東江邊一處很隱蔽、附近有簡易鐵皮圍欄攔著的台階處玩水，期間曉峰不慎滑入東江。得知真相後，救援隊即日開始打撈，可是在距離事發已過兩天，以及連日的暴雨、水位暴漲，令渾濁的江水流速很快的情況下，打撈持續兩天仍無果，至於蔣先生夫婦則在東江事發地沿岸張貼了尋人啟事。

這20多天以來，蔣先生一家深陷焦慮與悲傷中，但仍然抱持著一絲希望。可惜的是，奇蹟沒有發生，曉峰的遺體最終在東江高埗段被找到，並經DNA比對確認了身份。對於孩子落水被隱瞞一事，蔣先生表示，他不排除會找兩位同學的家長索賠。