24歲女兒杭州不幸落水亡　父母向公司索償41萬稱為兒子買樓交首期

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-27 16:04

在浙江杭州工作的24歲女生小蔣，去年10月於錢塘江畔散步時不幸被江水捲走身亡，其公司事後向小蔣的父母支付了6萬元（人民幣，下同）的撫恤金。惟小蔣的父母並不滿足，其後又向公司索要35萬元，原因竟是要給兒子（即小蔣的弟弟）買房子交首付，並表示「一條生命就值6萬元嗎」、「不出來好好談，我倆夫妻死也死在你單位裡」。目前，雙方未達成協議，或會走向司法程序。

據內媒報道，出生於1996年的小蔣，2016年4月開始任職於杭州一家互聯網公司，每月的薪水有逾一萬元。自2019年起，小蔣的父母就多次向其討錢，每次都是1萬、2萬。小蔣的朋友介紹指，小蔣曾表示，父母要錢給自己帶來巨大的壓力，並透露自己從小被父母輕視。去年8月到10月期間小蔣更是有過兩次自殺未遂的經歷，「90%自殺的念頭都來源於家庭」。

2020年10月17日凌晨，小蔣在與男友發生矛盾後，去到錢塘江畔散步，適逢錢塘江漲潮，小蔣不幸地被潮水捲走身亡。事發後，小蔣的父母多次暗示其公司賠錢，並提出讓同事捐款，公司負責人拒絕小蔣父母提議後，賠付了6萬元的撫恤金。但小蔣的父母變本加厲地要求公司再補35萬元，加上之前的6萬元，合共41萬元，他們要拿這筆錢去給兒子買房子付首付。雙方未達成共識後，當地警方表示，「公司方面再拿35萬不現實，應該讓男朋友也適當出點」。於是，小蔣父母向其男朋友要了1萬元作為賠償。

小蔣生前曾在微博控訴，「割過腕了，也吞過藥了，折磨過自己也折磨過身邊的人了」。對於小蔣的心理狀態，小蔣父母堅稱不知情，家人關係一直很和睦，並表示「工作壓力大導致女兒情緒波動」。在索要賠償的過程中更是強調，培養女兒花了很多錢，女兒三年在公司也創造了很多價值。當得知走司法途徑不利於自己一方的局勢後，小蔣家屬商量後仍堅持要求公司除了補償6萬元，還需再賠25萬元。

目前，雙方未達成協議，或將走向司法程序。

（風聞社區）