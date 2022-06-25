太原老人遭多名年輕人當街圍毆　趴地沒動彈後仍遭踢頭　6人被捕

河北唐山燒烤店打人事件震驚輿論後，令各種暴力事件的關注度上升至高位。除了一些女性遭受暴力的「唐山翻版」外，一則山西太原老人遭多名年輕人當街毆打的影片亦在周五（24日）廣傳，有網民甚至質問：「這個事（暴力）也帶傳染的？」對此，太原市公安局小店分局周六（25日）發布警情通報，指涉案6人已被全部抓獲。



影片顯示，身穿藍色上衣的老人先是被數名年輕人推搡至牆邊毆打，之後一名施暴者還拿酒瓶砸向老人，另外一人則將老人從背後狠狠推倒在地。這時，老人經已趴在路中央一動不動，可暴力不但沒有停止，其中一人還起腳朝老人的頭部狠狠踢了多下，直到被同伴阻止。之後，畫面顯示施暴者漸離去，而老人一直趴在地上，毫無反應，一旁則有不少圍觀的路人。

據當地媒體報道，老人被及時送醫，眉骨骨折，至於事件原因，則僅僅是一句口角。

+ 5

周六，警方通報指，事發於周五下午5時許的小店區許西社區，接警後，警力趕赴現場展開處置調查，及時將傷者送醫救治，並於當日將男子趙某祥、謝某飛、周某清、謝某馬，以及女子范某芳、郝某玲等6名涉案人員全部抓獲。謝某馬、謝某飛、趙某祥三疑犯因涉嫌尋釁滋事犯罪現已被依法刑事拘留，其餘三人正在審查調查中。而傷者正住院治療，無生命危險。

事件亦引發網民熱議，紛紛狠批施暴者們，甚至聯想到近期唐山打人案等一系列事件，認為暴力是會傳染，「打老的打女的，現在小混混真能耐」、「最近怎麼了？咋都喜歡動手」、「文明城市又要沒了嘛」。不過，也有人認為事件的起因尚未明確，故暫不作評價。