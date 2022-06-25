遭前夫以激素長期「投毒」致骨頭鬆如餅乾　山東女醫嘆不明動機

山東臨沂費縣女醫生劉暢（化名）於2019年公開實名舉報，稱同為醫生的前夫高某森利用職務之便，購買大量激素藥長期給她「投毒」，引發廣泛關注。據劉暢和費縣人民檢察院周四（23日）消息，高某森於今年3月因涉嫌故意傷害被費縣警方立案偵查，近期已被正式批捕。目前，劉暢被鑑定為重傷二級，終身殘疾，她表示，前夫摧毀了她的整個人生，只求對方得到重判，且自己一直想不明白前夫的動機，仍在等一個答案。



出事前的劉暢。（紫牛新聞）

事件要從6年前說起，當年，劉暢和相戀於大學校園的高某森經過幾年的愛情長跑後步入婚姻殿堂，雖然二人不時吵吵鬧鬧，但在劉暢看來，夫妻倆感情還是有的，結婚後也沒有什麼出軌之事。然而2016年6月，婚後兩個月的劉暢總覺得自己喝的水和牛奶有味道。同年10月底，她開始覺得身體不舒服，一開始以為只是天氣轉涼患上感冒，可隨後卻全身疼痛，手腳不時抽搐，臉甚至腫脹變形。同年11月，在高某森的勸說下，劉暢在家吊鹽水，可幾日後不但未見好轉，還陸續出現視物模糊、腿部抽筋等症狀，之後10多天，她更是體重劇增10多斤，腿部腹部皮膚還出現大量裂紋，血糖是正常人的3倍之多。

隨後，劉暢輾轉多家醫院檢查均未知病因，醫生懷疑其短期內曾服大量激素類藥物，或者是得了高死亡率的耗竭性疾病「庫欣病」。縱然心中對怪病百般不解，但劉暢從未懷疑是身邊有人害她，出院半年後，她的體重漸漸減輕。可是在2017年9月，經吵架後，高某森提出離婚並開始分居，不久，劉母在家整理衣物時，發現了包括7支激素類藥物地塞米松在內的大量藥品，這時劉暢才懷疑謀害自己的就是枕邊人。

劉母在家整理衣物時發現大量藥品。（紫牛新聞）

雖然當即向費縣鐘羅山派出所報案，但因證據不足，警方不予立案。至2018年4月，費縣衛生和計劃生育局調查顯示，高某森存在違規拿取藥物行為，並在2016年3月至2017年10月間從梁邱中心衛生院買入81支地塞米松。據指高已於當年2月被停職7天、罰款500元人民幣。

2019年6月，事件經山東《問政》節目曝光，費縣公安局隨即啟動調查，惟還是因證據不足無法進展，劉暢於是無奈在社交媒體上公開舉報。不過高某森隨後以侵害名譽權為由，將劉暢告上法庭，費縣人民法院經過審理認為，劉暢在沒有司法機關生效文書確認的情形下發布「多次下毒謀殺妻子」、「不知道前夫害了多少人」等書面言論，屬於誹謗行為，遂於2020年7月判處劉暢刪除相關信息。就這樣，各執一詞的雙方保持僵持狀態，高某森繼續正常上班。

2020年4月，劉暢被診斷為重度抑鬱並落下終身殘疾。現時，她既不能長久站，也不能長久坐，終日就是跟抑鬱症以及身體上的疼痛對抗，且雙腿股骨頭呈無菌性，只能做手術換上陶瓷髖關節進行治療，每換一次只能撐最多20年，並將面臨天價的醫療費用，「我的骨頭都像餅乾一樣，被激素腐蝕造成脫鈣骨質疏鬆」。

也因此，深感自己人生被高某森摧毀、遭遇不公的劉暢一直沒有放棄，為了討一個說法而繼續奔走控告。終於，今年3月18日，費縣公安局通知事件已立案偵查，令劉暢取得突破。同時，鑑定意見通知書顯示，劉暢2016年11月在醫院發現的「血糖升高」與使用激素類藥物之間存在因果關係，外源性庫欣綜合症表現與使用存在一定的因果關係，其後發現的雙側無菌性股骨頭壞死也不排除與既往使用激素類藥物存在一定的因果關係等等。

出事後的劉暢。（紫牛新聞）

今年4月13日，高某森被警方刑事拘留，28日涉嫌故意傷害罪被檢察院批准逮捕。高某森已招供，承認給劉暢用了七八十支地塞米松。而警方透露，高某森從拿了91支地塞米松，劉暢經計算，認為前夫在3個月內足足在其身上使用70多支，換算成短效的激素大約是7000多毫克。

直到現在，劉暢也猜不出高某森的動機到底是什麼，認為前夫除了性格有點孤僻外，其他也看不出什麼。再也沒法像普通人一樣享受人生的劉暢嘆道，自己仍在等待一個答案，同時表示自己願意放棄所有民事賠償，只希望一手毀了自己的人能被嚴懲。