被指投毒殺人三判死緩　河南漢坐16年冤獄終獲改判無罪

2004年，河南男子吳春紅被指向兩名孩童投毒，造成一死一傷。吳春紅三次以故意殺人罪被判死緩，案件卻又三次以「事實不清」為由，發回重審。 吳春紅其後改判無期徒刑，並再次上訴，他表示自己曾遭到警察刑訊逼供。最終，最高人民法院認為吳春紅殺人證據不足，指令河南省高級人民法院再審。案件在今日（1日）宣判，吳春紅改判無罪，當庭釋放。

2004年，河南男子吳春紅（後排右一）被指向兩名孩童投毒，今日終改判無罪獲釋。（網絡圖片）

據內媒報道，2004年11月15日，河南民權縣周崗村兩名孩童因「毒鼠強」中毒，一死一傷，7天後民權縣公安局刑警大隊宣布偵破此案，吳春紅被認定為是因瑣事「投毒報復」的兇手。2005年6月23日至2007年10月30日，商丘市中級人民法院三次以故意殺人罪，判處吳春紅死緩。河南省高級人民法院三次以「事實不清」為由，發回重審。

2008年10月，商丘中院判處吳春紅無期徒刑，河南高院於次年7月維持該判決。至2018年9月，最高人民法院作出再審決定，認定吳春紅犯故意殺人罪的證據不確實、不充分，指令河南高院進行再審。

報道指，自2004年以來，吳春紅本人一直喊冤並持續申訴。服刑期間，吳春紅堅決不認罪，並拒絕減刑。

而本次河南省高級人民法院判決書稱，自2004年11月19日被採取強制措施，在偵查階段，吳春紅共做過7次供述。2004年，第一次訊問時，吳春紅不供述犯罪；第七次訊問時，吳春紅翻供。

吳春紅自偵查階段翻供後，始終不供述犯罪，稱原來的有罪供述系公安人員刑訊逼供所作，其原一審時的辯護人也曾反映見到吳春紅身上有傷。但該案件再審期間，部分偵查人員稱沒有刑訊逼供。

吳春紅被指於2004年向兩名孩童投毒，今日終改判無罪獲釋。圖為判決書。（《新京報》）

吳春紅的代表律師李長青表示，在再審庭審中，檢辯雙方達成的「許多共識」，主要聚焦於該案的諸多疑點，例如，投毒動機說法多變、沒有直接證據證明吳春紅投毒、投毒現場未提取到任何與吳春紅有關的證據等。

李長青還指，本案定案除了吳春紅本人的有罪供述外，沒有一份直接證據能夠證明吳春紅在案發現場投毒。

（《紅星新聞》/《新京報》/澎湃新聞）