涉不良內容惹議　內地劇本殺、密室逃脫等首被納娛樂經營場所管理

近日，五部門聯合發布的《關於加強劇本娛樂經營場所管理的通知》（下稱《通知》），屢因色情、血腥、暴力等不良內容而備受關注的劇本殺、密室逃脫等，被首次被納入娛樂經營場所管理。周三（29日）下午，文化和旅遊部第二季度例行新聞發布會召開，市場管理司相關負責人就有關情況進行介紹和解讀。



會上介紹，《通知》堅持「放管服」改革和包容審慎監管，堅持培育新型文化業態，首次在全國範圍將「劇本殺」、密室逃脫等劇本娛樂經營場所新業態納入管理。 《通知》定制適應文化新業態特點的監管模式，明確經營底線紅線，理順相關部門職責，強化經營主體責任，形成監管合力，為穩市場主體、穩就業，促進行業健康有序可持續發展提供了製度保障。

就主要內容，《通知》一是明確劇本娛樂經營場所的經營範圍登記標準為「劇本娛樂活動」，實行告知性備案；二是強化劇本娛樂經營場所主體責任，明確內容管理、未成年人保護、安全生產、誠信守法經營、行業自律等五個方面要求；三是明確相關部門監管職責，建立協同監管機制，形成監管合力；四是設置政策過渡期，引導劇本娛樂經營場所利用一年的政策過渡期，開展自查自糾實現合規化經營。

《通知》又具有三個方面的特點，一是積極創新監管方式，實施告知性備案管理，以告知性備案的方式將場所以及場所使用的劇本腳本清單納入政府部門監管視野，監管重點從傳統的事前審批轉向事中事後監管；二是堅持「放管結合」，劃出內容管理、未成年人保護、安全生產等底線紅線，建立內容自審機制，加強正面引導，強化主體責任；三是簡化優化辦事程序，依托全國文化市場技術監管與服務平台，採取不見面、無紙化、一站式網上備案，大幅壓減備案時間和成本，行政相對人可以隨時隨地開展並完成備案。