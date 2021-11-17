上海擬列「劇本殺」負面清單　內容不得涉暴力色情、危害國家安全

上海市文化和旅遊局日前公佈《上海市密室劇本殺內容備案管理規定》（徵求意見稿），將成為全中國首個將劇本殺納入「備案管理」的城市，該規定並列出十大不得出現的故事情節，包括危害國家安全、涉血腥色情暴力等十大情節。



根據該規定，密室逃脫、劇本殺經營單位將成為劇本內容管理的「第一責任人」，須承擔把關劇本內容的責任。



假日去玩「劇本殺」，成為內地年輕人的新流行。（微信＠新華每日電訊）

密室逃脫、劇本殺近年在內地年輕人間廣受歡迎，據統計，2020年底全中國劇本殺的門店突破3萬家，在上海市的密室劇本殺場所更超過1,000間。但劇本內容過於血腥暴力、密室逃脫空間的消防安全也引發爭議。

根據上海市文旅局預計出台的管理規定，密室劇本殺行業使用的故事劇本、設定的故事不得含有「違反憲法確定的基本原則的」、「危害國家統一」、「危害國家安全」、「宣揚色情暴力」、「煽動民族仇恨」、「違反社會公德或優秀文化傳統」等十大故事情節。

此外，規定也提到，密室劇本殺的工作人員不得有「利用人體缺陷或者以展示人體變異等方式招徠消費者的」「以恐怖、殘忍、暴力、低俗，摧殘工作人員或消費者身心健康的」「以虐待動物等方式進行表演的」「法律、法規和國家規定禁止的」四種行為。

2020年6月20日，濟南曲水亭街，在老街巷深處的酒吧，七個年輕人在預習玩「劇本殺」遊戲。（視覺中國）

據了解，劇本殺源於19世紀的英國派對遊戲「謀殺之謎」，傳到中國以後，因為每位玩家都有一本屬於他的角色劇本加上解謎推理，而一般以「劇本殺」稱之，最開始最簡易的版本就是「找出兇手」，對於此次上海市出台新規要故事情節不得出現「血腥暴力」，部分網民因此質疑「那還殺什麼?」「不如改去密室玩喜羊羊與灰太郎」。

上海市文旅局強調，備案管理不是將行業「管小管死」的「打擊式管理」，而是通過備案工作「淘汰一批不良內容劇本和違法經營主體，推動密室劇本殺行業向好向遠健康發展」。

據了解，今年8月，上海警方亦曾對劇本殺、密室逃脫等場所展開「動態隱患清零」行動，調查這些場所的消防安全。今年9月份，新華社曾指出，劇本殺少數商家在遊戲內容、場景設置等環節宣揚暴力、靈異，引發公眾擔憂。