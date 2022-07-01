回歸25年｜官媒7.1刊文：「一國兩制」取得舉世公認的成功

今日（7月1日）是香港回歸25周年。內地官媒《人民日報》、《光明日報》刊文評論。

《人民日報》稱，25年來，經歷了許多風雨挑戰，「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功。

《光明日報》則指出，香港國安法制定實施，成為香港繁榮穩定的「定海神針」。



《人民日報》題為《香港的未來一定會更加美好》一文稱：「25年前的今天，銘刻在每個中國人熱血沸騰的記憶裏。那個難忘的不眠夜，當雄壯的中華人民共和國國歌在香江之畔響起，多少人在那一瞬間熱淚盈眶——香港終於回到祖國的懷抱，從此走上同祖國共同發展、永不分離的寬廣道路！」

文章稱，回望25年，中央全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心從沒有動搖，更不會改變。在「一國兩制」之下，香港原有資本主義制度和生活方式保持不變，法律基本不變。香港同胞當家作主，自行管理特別行政區自治範圍內事務，香港同胞享有比歷史上任何時候都更廣泛的民主權利和自由。

2022年6月19日，李家超帶領一眾候任主要官員見記者。（張浩維攝）

文章指，無論是始終保持國際金融、航運、貿易中心地位，還是不斷鞏固發展傳統優勢產業；無論是經濟發展「蛋糕」愈做愈大，還是多年被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一……今天的香港，各項事業取得長足進步，對外交往日益活躍，國際影響進一步擴大。

文章提到2019年的反修例風波，指受到各種內外復雜因素影響，反中亂港勢力活動猖獗，香港一度出現回歸以來最為嚴峻的局勢。「面對重大風險挑戰，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢，果斷採取制定香港國安法和修改完善香港選舉制度等一系列標本兼治的舉措，止暴制亂，促使香港局勢由亂到治、香港發展重回正軌。香港特別行政區政府堅決執行香港國安法，高效完成修改完善選舉制度的本地配套立法，堅定頂住外部勢力幹預，努力鞏固和提升香港的國際競爭力，採取積極措施發展經濟、改善民生，保持了社會大局穩定。」

2022年1月12日，香港第七屆立法會首次會議在立法會綜合大樓會議廳舉行。（AP）

文章續指，去年以來，在新選舉制度下，香港先後舉行了選舉委員會選舉、第七屆立法會選舉、第六任行政長官選舉，都取得成功。在新選制的保障下，愈來愈多賢能愛國者進入特別行政區管治架構，一支愛國愛港、擔當作為、精誠團結、為民服務的愛國者治港隊伍初步形成。實踐證明，新選舉制度對於落實「愛國者治港」、保障香港同胞行使當家作主權利、推動形成社會各階層各界別齊心協力建設香港的良好局面都發揮了決定性作用。這是一套符合「一國兩制」方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。

《光明日報》發表社論指出，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善香港特別行政區選舉制度，落實「愛國者治港」原則等制度建設，為香港各界集中精力解決深層次矛盾和問題創造了基礎條件，成效正在顯現。

文章稱，回歸，讓香港早已融入中華民族的整體敘事。「香港好，國家好；國家好，香港更好」。文章指，「一國兩制」是前無古人的創舉，沒有任何經驗可以遵循，但「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功。「進入新時代，香港發展如何才能更好地融入中華民族偉大復興的壯闊征程中來？唯有一以貫之堅持『一國兩制』方針！充分發揮好『一國兩制』制度優勢，香港的明天必將愈來愈好。」