回歸25周年｜人民日報：求穩是主流民意 港人享前所未有民主自由
為紀念香港特別行政區成立25周年，官媒《人民日報》周四（30日）以署名「任仲平」發表《白雲過山峰明珠煥新彩——寫在香港回歸祖國25周年之際》評論文章。「任仲平」是「人民日報重要評論」的諧音縮寫。
評論指25年間，香港經濟持續蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位不斷鞏固，香港居民享有前所未有的民主權利和自由，各項民生事業大幅改善。如今，香港社會正氣上揚、市民愛國真情流露，人心思穩、人心思定、人心思治，「求穩定、謀發展」是主流民意，「同為香港開新篇」成為強烈共識。
以下內容為「人民日報重要評論」的全文:
（一）
漫步金紫荊廣場，五星紅旗和紫荊花區旗迎著日出、冉冉升起；登上太平山頂眺望，繁忙的都市和靜謐的大海點點流光、處處溢彩。香港，這片海風吹拂的熱土，即將迎來回歸祖國25周年紀念日。
傳承百年的大坑舞火龍，飽含對平安健康的祈願；慶回歸帆船賽盛大揭幕，寄寓奮楫揚帆的祝福；少年警訊讀書分享會，以琅琅書聲涵養家國情懷；基本法法律論壇、紫荊文化國際論壇，以真知灼見共謀美好明天……一場場慶祝活動，回顧香港回歸以來的非凡歷程，共話持續穩定繁榮的香江故事，凝聚開啟良政善治的磅礴合力。
時光流轉，明豔的紫荊愈加繁盛。旺角的霓虹繽紛閃爍，中環的招牌密集林立，跑馬場的賽道激動人心，伶仃洋的大橋互聯互通……經過歲月洗禮，活力之都風采浪漫依然。
塵霾洗淨，動人的詩篇再寫華章。香港國安法制定實施，選舉制度修改完善，愛國愛港力量空前團結，粵港澳大灣區建設步伐堅實，「一國兩制」事業開拓前行……穿越風雲變幻，南海明珠光華更勝往昔。
廿五載香江奔湧，共前行紫荊花艷。香港回歸祖國是彪炳中華民族史冊的千秋功業，香港從此走上了同祖國內地優勢互補、共同發展的寬廣道路。撫今追昔、展望未來，習近平主席話語鏗鏘：「25年來，儘管經歷了許多風雨挑戰，但『一國兩制』在香港的實踐取得了舉世公認的成功。」「中央全面準確貫徹『一國兩制』方針的決心從沒有動搖，更不會改變。」
1997年—2022年，四分之一個世紀，時間見證前行：香港經濟持續蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位不斷鞏固，香港居民享有前所未有的民主權利和自由，各項民生事業大幅改善……白雲過山峰，明珠煥新彩。走過25年不平凡的歷程，這座欣欣向榮的城市，正在新時代續寫獅子山下發展新故事、繁榮新傳奇。
（二）
2012年12月，廣東深圳，蓮花山公園。習近平總書記瞻仰佇立在山頂的鄧小平同志銅像並敬獻花籃後，有香港記者問：「習總書記，有沒有話要對香港同胞講？」習近平總書記的回答清晰有力：「香港一定會繁榮昌盛的！」
風起南海之濱，潮湧香江兩岸。2022年6月22日，在香港維多利亞港畔的西九文化區，狀似金色方鼎的香港故宮文化博物館開幕。5年前，正是在習近平主席親自關懷、親自見證下，故宮博物院與香港西九文化區管理局簽署了《興建香港故宮文化博物館合作協議》。
不只是香港故宮文化博物館。將軍澳海水化淡廠、香港兒童醫院、中環灣仔繞道工程……一個個功能先進、恢弘大氣的工程項目，寫下香港繁榮發展的註腳。這一切，凝聚著中央政府和內地人民的大力支持，離不開以習近平同志為核心的黨中央全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心和信心。
這是舉旗定向的指路引航。明確「『一國兩制』是歷史遺留的香港問題的最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，是行得通、辦得到、得人心的」；宣示「中央貫徹『一國兩制』方針堅持兩點，一是堅定不移，不會變、不動搖；二是全面準確，確保『一國兩制』在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿著正確方向前進」；強調「要確保『一國兩制』實踐行穩致遠，必須始終堅持『愛國者治港』」；指出「實行『一國兩制』，有利於維護國家根本利益，有利於維護香港根本利益，有利於維護廣大香港同胞根本利益」……黨的十八大以來，習近平總書記從戰略和全局出發，對」一國兩制」實踐和香港工作作出了許多重要論述，進一步深化了對「一國兩制」實踐的規律性認識，推動「一國兩制」事業邁上新台階。
這是高瞻遠矚的發展謀劃。從「十三五」規劃、「十四五」規劃，到「一帶一路」建設；從粵港澳大灣區由藍圖變為現實，到港珠澳大橋順利開通；從廣深港高鐵香港段開通、香港正式接入國家高鐵大網絡，到滬港通、深港通、債券通等金融市場互聯互通機制陸續建立並持續完善；從前海深港現代服務業合作區，到河套深港科技創新合作區……黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央統籌謀劃保持香港長期繁榮穩定，支持香港融入國家發展大局，給香港長遠發展帶來源源不斷的動力，激發香港聚焦「國家所需、香港所長」，開啟新一輪發展進程。
這是溫暖人心的親切關懷。猶記香港回歸祖國20周年之際，習近平主席蒞臨香港，49個小時、20場活動，足跡遍及港島、九龍、新界；猶記在發表新年賀詞等多個場合，習近平主席多次提到香港、祝福香港，牽掛著香港同胞。「祖國不斷繁榮富強，必將為香港、澳門發展打開更加美好的前景」「香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼」「中央政府已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特別行政區抗擊疫情」「祖國一直牽掛著香港、澳門的繁榮穩定」「祖國永遠是香港的堅強後盾，眼前的困難一定能夠戰勝」……諄諄囑託、殷殷期待，體現了對香港的高度重視、對香港發展的堅定支持，詮釋著「香港發展一直牽動著我的心」的深厚情懷。
立法會議事廳，國徽高懸；中小學校園裡，國旗飄揚……香港郵政為香港特別行政區成立25周年發行的4枚紀念郵票上，分別印有「穩」「定」「繁」「榮」字樣。香江兩岸，氣象一新。習近平主席以深邃寬廣的眼光洞察香港的昨天、今天、明天，以一系列具有理論創新和實踐創新意義的頂層設計和戰略舉措，夯實香港發展新基礎，引領“一國兩制”新實踐。一個政治民主、法治健全、自由開放、包容和諧、繁榮穩定、胸懷祖國、面向世界的香港，必將更好呈現在世人面前。
（三）
廣東深圳仙湖植物園內，香港回歸紀念林郁鬱蔥蔥。1997年香港回歸前夕，幾千名深圳和香港青年在這裡，按照中國版圖的輪廓種下1997棵土沉香樹以志紀念。25年過去，小樹苗長成大樹，已是亭亭如蓋。「一國兩制」在香港的實踐，也恰似樹苗在風雨中經受洗禮，茁壯成長、枝繁葉茂。
香江之畔，潮起潮落，前行腳步更加堅定：回歸以來，香港本地生產總值從1.37萬億港元增長到2021年的2.86萬億港元，港股市值從3.2萬億港元增長到2021年內最高的58.6萬億港元，外匯儲備從928億美元增長到2022年5月的4650億美元，香港在全球法治指數中的排名從六十多位上升到第十九位，人均預期壽命連續多年穩居全球榜首。
獅子山下，生生不息，發展優勢更加彰顯：自1997年以來，香港連續25年獲評「世界最自由經濟體”。加拿大菲沙研究所的《世界經濟自由度2021年度報告》評估中，香港在「國際貿易自由」及「監管」上繼續位居首位。瑞士洛桑國際管理髮展學院最新發布的《2022年世界競爭力年報》中，香港排名從去年的全球第七位上升至第五位。
25年風雨兼程，書寫「香港故事」，創造「香港傳奇」，這顆璀璨的南海明珠綻放出更加絢麗奪目的光彩。有外國觀察家感慨：「25年來，儘管香港面臨各種挑戰，但始終展現強大韌性，多次化危為機，變得更加強大。」
「一國兩制」是中國的一個偉大創舉。作為一項前無古人的開創性事業，「一國兩制」在實踐中不可避免會遇到一些新情況、新問題。一個時期，受各種內外複雜因素影響，「反中亂港」活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重損害法治，嚴重危害國家主權、安全、發展利益，來自香港的全國政協委員吳良好回憶：「當時許多人痛心地問：香港怎麼了？香港怎麼辦？許多人流淚，那是憤慨的淚，是悲傷的淚。」
「善為政者，弊則補之，決則塞之。」關鍵時刻、緊要關頭，以習近平同志為核心的黨中央審時度勢，作出健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同憲法和基本法實施相關制度機制的重大決策，推動建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制、制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》、完善香港特別行政區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，支持特別行政區完善公職人員宣誓制度。
一法安香江，香港國安法成為維護香港繁榮穩定的「守護神」。國家安全是安邦定國的重要基石，國安才能民安，國安才能港安。中央以雷霆之勢出台香港國安法，香港維護國家安全「不設防」的歷史得以終結。今日之香港，告別動盪不安的局面，社會逐步安定，市民期盼已久的安寧生活得以恢復，愛國愛港旗幟高高飄揚。正如有香港市民所說，「國安法就像陽光驅散了黑暗」，這一「定海神針」讓香港迎來朗朗晴空。
選規護遠航，新選舉制度成為開啟良政善治的「里程碑」。習近平主席強調，「愛國者治港」是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。新選舉制度落地後，選舉委員會選舉、第七屆立法會選舉、第六任行政長官選舉相繼順利舉行。跳出政治操弄泥淖，回歸選賢與能、為民做事初心，今日之香港，「愛國者治港」原則得到落實，一支愛國愛港、擔當作為、精誠團結、為民服務的愛國者治港隊伍初步形成。
高瞻遠矚、運籌帷幄，一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。事實證明，有偉大祖國的堅強支撐，有全體香港同胞的攜手努力，香港就沒有抵禦不了的風浪，就沒有過不去的溝坎。
「尋夢者啟程起跑線，在這獅子山下衝線，願這香港同心一起創建。」香港特別行政區政府推出的慶祝香港回歸祖國25周年主題歌曲《前》，唱出了香港市民歷經風雨見彩虹、攜手同心向前進的共同心聲。走過二十五載，香港撥雲見日，再次揚帆起航。
（四）
習近平主席強調：「在中央政府、香港特別行政區政府和社會各界的共同努力下，香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期。」砥礪奮進廿五載，攜手再上新征程。在「一國兩制」下，香港發展有著堅實基礎。
被網友譽為「護國歌校長」的香港專業進修學校校長陳卓禧，不久前在香港報紙上發表了一篇題為《咖啡往上流》的文章，講述年輕人經營一間咖啡小店，「雖然忙得天昏地暗，心裡卻是陽光滿溢」。「咖啡往上流」，也是「青年朝前走」，更是「一起向未來」。站上歷史新起點的香港凝心聚力再出發，充「往上」「朝前」「向未來」的能量。
25年來，在中央支持下，香港抵禦了亞洲金融危機、非典疫情、國際金融危機、新冠肺炎疫情的衝擊；在「一國兩制」下，資本自由流動、人才資源豐富、法治環境良好，依托祖國、面向世界、聯通內地與全球的獨特地位愈加突出。全球最大的離岸人民幣業務中心、全球企業經營環境排名第一、人才競爭力位列亞洲第一……一項項「高居榜首」的數據，折射出「中國香港」四個字的含金量。美國庫恩基金會主席羅伯特·庫恩認為，「一國兩制」政策使香港具有特殊地位，香港作為世界領先城市，體現了中國的國際形象和軟實力。
砥礪前行，繁榮穩定的基礎更加堅實。隨著社會恢復穩定、經濟持續復甦，香港重新走上發展正軌，所具有的市場化、國際化、法治化和人才眾多、文化多元、基礎設施先進、營商環境優良等特色優勢將得到更充分發揮。全球金融中心指數從跌出前五到重返前三，實現「U形」反轉；香港國安法實施至今，香港新股集資額超過6500億港元，較實施前同一時期增加超三成；超過9000家內地和海外企業在香港設立公司，許多企業繼續擴大在港業務……今天的香港，分外珍惜來之不易的發展勢頭，正緊緊抓住大有可為的歷史機遇。
重新出發，同創未來的合力更加凝聚。「和氣致祥，乖氣致異。」經過風雨波折，廣大香港市民更加清楚地認識到：香港雖有不錯的家底，但再也經不起折騰與內耗。珍惜香港這個家，是所有真正關心香港、愛護香港的人的共同心聲、共同期盼和共同責任。難忘2021年國慶，尖沙咀香港文化中心露天廣場，當《我和我的祖國》的樂聲響起，數百名市民放聲高歌，手中揮動的五星紅旗與巨幅國旗交相輝映，融匯成歡騰的紅色海洋。今天，香港社會正氣上揚、市民愛國真情流露，人心思穩、人心思定、人心思治，「求穩定、謀發展」是主流民意，「同為香港開新篇」成為強烈共識。
「人生中有歡喜，難免亦常有淚。」近日，電視劇《獅子山下的故事》熱播。一座城、兩代人、四個家庭，在時代的浪潮里風雨同舟，在跌宕的歲月中攜手並肩，「用艱辛努力寫下那不朽香江名句」。回望歷史，一代又一代香港同胞奮力打拼，不同語言、不同信仰、不同習俗的人們相聚獅子山下，「理想一起去追」，這才有了「從一個默默無聞的小漁村發展成為享譽世界的現代化大都市」的香江傳奇。正如習近平主席強調的：「香港同胞所擁有的愛國愛港、自強不息、拼搏向上、靈活應變的精神，是香港成功的關鍵所在。」
中國人是了不起的，香港同胞是了不起的。有25年打下的堅實基礎，有香港同胞的團結奮鬥，我們對香港的未來充滿信心。
（五）
習近平主席強調：「對香港、澳門來說，『一國兩制』是最大的優勢，國家改革開放是最大的舞台，共建『一帶一路』、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施是新的重大機遇。」砥礪奮進廿五載，攜手再上新征程。在「一國兩制」下，香港發展打開更大空間。
25年來，香港依托祖國、面向世界、益以新創，不斷塑造自己的現代化風貌。南海之濱，新的畫卷正在鋪展開來。推進粵港澳大灣區建設，是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發布以來，大灣區綜合實力顯著增強，粵港澳合作更加深入，三地民眾獲得感更加充實，國際一流灣區和世界級城市群建設邁出堅實步伐。
港珠澳大橋建成通車，深中通道、黃茅海跨海通道兩大世界級跨海工程加速推進……「軌道上的大灣區」正在加快形成，「1小時生活圈」便利著三地居民的往來交流。今天，世界夜景衛星圖上，從廣州、深圳延伸至香港、澳門，璀璨的燈光連成一片，交相輝映。聯通四海、擁抱五洲，粵港澳大灣區建設，必將為香港騰飛積蓄新的勢能。
祖國的繁榮昌盛，正是香港乘勢而上、聚勢而強的機遇所在。支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，發展中外文化藝術交流中心……翻開國家「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，對香港的清晰定位和科學規劃躍然紙上。今天的祖國高度開放、日新月異，足以憑國家之大、活力之盛，為香港增優勢、拓空間、破難題提供強大動力。
祖國的繁榮昌盛，也是香港抵御風浪、戰勝挑戰的底氣所在。2022年3月2日上午，深圳平湖南國家物流樞紐，滿載防疫物資的「中央援港同心抗疫」鐵路班列開出，駛向香港。一樣的關愛，一樣的支持，宛如60年前開啟的那段深情往事：從1962年起，除大年初一之外，內地每天向港澳開出三趟供應鮮活冷凍商品的特快列車，被港澳同胞稱為「生命線」。從「三趟快車」到援港抗疫，從東江—深圳供水工程到港珠澳大橋，體現了中央政府對香港一如既往的殷切關懷，飽含著內地人民對香港同胞的深情厚誼。重整行裝再出發，祖國永遠是香港的堅強後盾，是香港劈波斬浪、勇毅前行的最大支撐。
「只有把個人發展跟國家命脈緊密相連，才能為自己找到最好的方向」「找准『香港所長』與『國家所需』的交匯點，將創造無限機遇」「香港未來的發展必定和國家的發展密不可分」……來自香港各界的聲音，充滿對未來的信心與期盼。香港社會珍惜機遇、抓住機遇，就一定能在融入國家發展大局中實現更好發展，共同譜寫中華民族偉大復興的時代篇章。
（六）
月壤入港、仰望星空話天宮、大國建造主題展、內地奧運健兒訪港……在2021年「時代精神耀香江」系列活動中，面對面聆聽航天、建築、體育界「天團」講述感人故事，無數香港同胞內心湧動起強烈的愛國熱情和民族自豪感，激蕩起開創新時代「一國兩制」實踐新境界的振奮與豪邁。
實現祖國完全統一，是中華民族根本利益所在，也是全體中華兒女的共同願望和神聖職責。1982年1月，鄧小平同志創造性提出「一個國家，兩種制度」科學構想，開闢了以和平方式實現祖國統一的新途徑。直至今天，我們依然可以如此發問：世界上還有哪個執政黨會允許在一國之內實行兩種社會制度？正如英國學者馬丁·雅克的評價，「一國兩制」的理念無疑是創新、適切而且合時宜的。
二十五載櫛風沐雨，二十五載春華秋實。「一國兩制」在香港的偉大實踐，結出了累累碩果。黨的十九大把「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」確定為新時代堅持和發展中國特色社會主義的14條基本方略之一；黨的十九屆四中全會把「堅持『一國兩制』，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一」列為我國國家制度和國家治理體系具有的13個方面顯著優勢之一；黨的十九屆六中全會審議通過黨的第三個歷史決議，從13個方面總結新時代中國特色社會主義的偉大成就，其中一個重要方面就是「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」。從治國理政的「嶄新課題」和「重大課題」，到中國特色社會主義的「基本方略」和「顯著優勢」，中國共產黨不斷豐富發展「一國兩制」理論和實踐。
形勢在變化，時代在前進，「一國兩制」也在不斷發展。習近平主席強調：「『一國兩制』的制度體系也要在實踐中不斷加以完善。」沒有「堅持」，「一國兩制」就會失去正確方向；沒有「完善」，「一國兩制」就會失去生機活力。應對新變化，化解新挑戰，這個過程是彰顯「一國兩制」強大生命力和製度韌性的過程，也是「一國兩制」不斷成熟、不斷完善的過程。今天，香港穿越陰霾、走出困境的事實恰恰說明，「一國兩制」具有強大生命力，並在實踐中不斷煥發出新的生機與活力。
走過泥濘，方知大道珍貴；經歷風雨，更覺陽光美好。習近平主席強調：「滿足香港居民對美好生活的期待，繼續推動香港各項事業向前發展，歸根到底是要堅守方向、踩實步伐，全面準確理解和貫徹『一國兩制』方針。」中國共產黨是「一國兩制」事業的創立者、領導者、踐行者、維護者，沒有任何人比中國共產黨、比中國政府更懂得「一國兩制」的寶貴價值，更執著堅守「一國兩制」初心。面向未來，只要對「一國兩制」堅信而篤行，「一國兩制」的生命力和優越性就會充分顯現出來。
歷史若鏡，歲月淘沙。習近平主席強調：「『一國』是根，根深才能葉茂；『一國』是本，本固才能枝榮。」從世界發展大勢來審視，從民族復興偉大征程來凝望，從香港回歸以來生動實踐來印證，「一國兩制」在香港的實踐根深葉茂、本固枝榮，繪就了香江兩岸「無邊光景一時新」的繁榮景象，開創著東方之珠「直掛雲帆濟滄海」的美好明天。
（七）
2021年10月，「光影記憶百年風華——《國家相冊》大型圖片典藏展」在香港中央圖書館開幕：香港海員罷工勝利後，歡慶的人群擠滿街頭；東江縱隊的戰士，在新界開展抗日游擊戰爭；回歸之夜，香港警察更換帶有紫荊花圖案的新警徽；港珠澳大橋逐浪臥波，延伸天海之間……一幕幕場景提醒人們：香港始終與祖國一體同心、血脈相連，共同書寫著中華民族偉大復興的史詩。
1840年的鴉片戰爭，是中國近代史的開端；香港島的割讓，是中華民族刻骨銘心的屈辱。1949年10月1日，當第一面五星紅旗在天安門廣場升起，身處殖民統治下的香港同胞也在維多利亞港口升起了五星紅旗。「我的祖先早已把我的一切，烙上中國印。」一首《我的中國心》，唱出了香港和祖國內地的緊密相連。「沖開血路，揮手上吧，要致力國家中興。」一首《萬里長城永不倒》，吶喊穿越歷史煙雲，激盪民族復興之路。
習近平主席強調：「實現中華民族偉大復興，港澳同胞大有可為，也必將帶來香港、澳門發展新的輝煌。」實現中華民族偉大復興的中國夢，是時代的召喚，是民族的使命。身處在我們這個時代的中國人，不論在什麼地方，都應該為此感到驕傲，都應該為此作出貢獻，有一分熱、發一分光。在新的偉大征程上，香港堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，一定能開闢發展嶄新天地、共襄偉大復興盛舉。
千山一脈，萬水同源，香港的歷史，已經匯入祖國發展進步的大江大河。現在，全體中華兒女正以豪邁的自信、激昂的壯志向第二個百年奮鬥目標進軍。香港新起點與國家新征程相交匯，必將迸發巨大能量。當我們國家第二個百年奮鬥目標實現的時候，那時的香港必將成為全世界都心馳神往的新的東方之珠。這是香港同胞的美好期待，也是祖國人民的共同心願！
面向未來，讓我們堅定這樣的歷史自信——傳承中華文明，致力民族復興，我們有無比廣闊的舞台，有無比深厚的歷史底蘊，有無比強大的前進定力。
面向未來，讓我們葆有這樣的歷史自覺——增強國家意識，涵養家國情懷，共擔民族復興的歷史責任，共享祖國繁榮富強的偉大榮光。
面向未來，讓我們保持這樣的歷史主動——讀懂歷史的大邏輯、融入國家的大敘事，順時而為，乘勢而上，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興共同奮鬥。
（八）
2022年7月1日，香港警隊將全面轉用解放軍隊列。參與隊列培訓的香港警察動情地說：「每一步都更有歸屬感。」一個個歷史時刻都在見證，中華民族偉大復興的前進步伐勢不可擋，香港與祖國內地同發展、共繁榮的道路必將越走越寬廣！
1997年—2022年，彈指一揮間。25年前，穿越歲月滄桑的遊子，在億萬中華兒女飽含熱淚的注視中，回到暌違已久的祖國懷抱。今天，香江故事翻開新的篇章，全世界見證東方之珠「攜手再上新征程」的璀璨光輝。
2017年7月1日，香港會展中心。在香港回歸祖國20周年的重要時刻，習近平主席深情矚望：「有偉大祖國作為堅強後盾，有中央政府和內地人民的大力支持，有回歸20年積累的豐富經驗和夯實的發展基礎，有香港特別行政區政府和社會各界人士的團結奮鬥，『一國兩制』在香港的實踐一定能夠再譜新篇章，香港一定能夠再創新輝煌！」
2021年7月1日，北京天安門廣場。在中國共產黨成立100周年的重大歷史時刻，習近平總書記莊嚴宣示：「我們要全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」
風好正是揚帆時，奮楫逐浪向未來。今天的香港，走過千山萬水，不懼山高水遠；今天的中國，踏上新的征程，復興不可逆轉。新時代東風浩蕩，中國夢前景光明。香港的明天必將更加美好，中國的未來必將壯麗輝煌！
我們「相信自己、相信香港、相信國家」！