暹芭風球｜廣東8市縣升級颱風紅色預警　雙颱效應或有極端強降水

強烈熱帶風暴暹芭七一襲港，天文台晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號。按照現時預測路徑，「暹芭」會在周五晚至周六（7月2日）早上最接近香港，在本港西南約300公里附近掠過。



廣州氣象局稱「暹芭」或將在7月2日正面「襲擊」粵西，白天在陽江到徐聞之間沿海地區登陸，呼籲廣東各地宜盡快做好防禦措施。廣東省氣象局稱，近日第4號颱風「艾利」 也在菲律賓以東的西北太平洋洋面生成，雙颱效應恐為華南帶來極端強降水．



中央氣象台7月2日6時繼續發布台風橙色預警，「暹芭」早上5時位於廣東省湛江市東南方向約170公里的南海西北部近海海面上，中心附近最大風力有11級（30 米/ 秒），中心最低氣壓975百帕，七級風圈半徑180-350公里，十級風圈半徑80公里。

中央氣象台則預估暹芭將以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，強度還將有所增強，即將於今天中午到傍晚在廣東陽江到雷州一帶沿海登陸，最大可能登陸地段廣東電白到湛江。

廣東8市縣升級颱風紅色預警。（微博）

受颱風「暹芭」影響，截至7月1日22時06分，廣東已有8個市縣升級颱風紅色預警。另有4個市縣生效颱風橙色預警，6 個市縣生效颱風黃色預警，40 個市縣生效颱風藍色預警，5 個市縣生效颱風白色預警。

廣東省氣象局表示，暹芭是今年第3號颱風，第4號颱風「艾利」也在菲律賓以東的西北太平洋洋面生成。廣東省氣象局7月1日提醒，由於「暹芭」和「艾利」可能存在「雙颱風 」效應，即使「暹芭」登陸後廣東各地亦需防範其後期路徑受「艾利」影響而徘徊少動，為華南帶來極端強降水的可能。

廣州市氣象颱風雲 2G 衛星圖像可看到「暹芭」和「艾利」。（廣州市氣象局）

廣東省氣象台和廣州市氣象台7月1日傍晚預估，受「暹芭」 影響——7月2日白天：粵西、珠江三角洲南部市縣有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，廣東其餘市縣有中到大雨局部暴雨。

7月2日夜間至7月3日白天：粵西市縣有暴雨到大暴雨局地特大暴雨，珠江三角洲南部和西部市縣有大雨到暴雨，廣東其餘市縣有中到大雨局部暴雨。根據廣州市氣象台 7 月 1 日發出的十天天氣展望，廣州市區局部暴雨量級的降水，可能要持續到7月6日。

廣東省建議廣東各地的海上過往船隻和海上作業人員要及時回港避風；海島旅遊和水上項目應適時停業。廣東沿海市縣需注意防禦短時大風導致的廠房工棚、臨時構築物、戶外廣告牌、樹木倒塌等災害。廣東各地需防禦強降水引發的城鄉積澇、山洪、泥石流、山體滑坡等災害。

廣東省氣象台對「暹芭」的路徑預報。（廣東省氣象台）

交通部分，7月2日廣州南站往湛江列車臨時停運，湛江西站部分列車停運。據湛江天氣，湛江市自然資源局、湛江市氣象局提醒：湛江市區、廉江、遂溪、吳川、雷州、徐聞地質災害氣象風險預警Ⅱ級（橙色）生效中。

珠江防汛抗旱總指揮部決定於7月1日18時將防汛防颱風應急響應提升至Ⅲ級，水利部珠江水利委員會同步將水旱災害防禦應急響應提升至Ⅲ級。珠江防總稱受「暹芭」影響，珠江流域自東向西將出現強降雨過程，主要江河將出現明顯漲水，中小河流發生超警以上洪水、發生山洪災害風險較大。