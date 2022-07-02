6月份僅發683元工資？中車集團揭旗下公司薪酬爭議實情

近日，有內地網民稱中車青島四方機車車輛股份有限公司（下稱四方股份）6月到手工資僅683元（人民幣．下同）。據中國中車年報顯示，2021年四方股份是當年中國中車營業利潤規模最高的子公司，因此工資僅有數百元的消息一出隨即引起輿論關注。中國中車集團有限公司黨委工作中心主任高亢周五（1日）回應薪酬爭議時表示，由於牽扯到結算的問題，四方股份6月份的工資其實是分為兩次發放。



據《每日經濟新聞》報道，四方股份是首列「復興號」動車組的出生地，2021年，其實現營業利潤28.71億元，同比增長2.78%，表現亮眼。然而近日在某知名問答社區中，有網民發出截圖顯示收到代發工資683元，對方戶名正是「中車青島四方機車車輛股份有限公司」。隨後，多名自稱四方股份員工也表示到手工資較低。由於是中國中車旗下子公司中的中流砥柱，且在2022春季校招的公告中，正是以有競爭力的薪酬待遇和豐厚福利作其「賣點」之一，因此四方股份如此令人意外的工資隨即引發關注。

值得一提的是，疫情持續影響鐵路客運的情況下，中國中車主要產品銷量顯著下滑，一季報顯示，中國中車鐵路裝備業務營收為53.49億元，同比減少64.83%，其中動車組業務收入從去年同期的119.27億元降至13.02億元，是導致鐵路裝備業務營收下滑的主要原因。因此，輿論關注情況是否影響到四方股份的工資發放和經營情況。

對此，高亢周五回應，稱因為牽扯到結算的問題，四方股份6月份的工資其實是分為兩次發放，在周五當日又發了一回，不過就未透露新一次發放的具體數額。同時，中國中車負責投資者關係的工作人員也表示，上市公司這邊的員工工資與以往一致，未有變化。據一季報顯示，中國中車一季度支付給職工及為職工支付的現金約66.57億元，同比下降0.81%，變化不大。同時，2021年中國中車支付給職工及為職工支付的現金為332.67億元，平均員工薪酬為20.71萬元，同比增長10.17%。

全國鐵路投資呈降勢下，中國中車業績備受關注。（新浪）

不過，雖然人均薪酬看似並沒有下滑，然而中國中車卻正持續流失員工，過去兩年合計流失5059名員工。另一方面，近年全國鐵路投資呈現下降趨勢，國鐵集團今年計劃投產新線3300公里以上，同比減少21.58%，加上疫情衝擊鐵路客運和原材料，皆難免一定程度上影響到中國中車的業績。

對此，高亢表示，員工進進出出、工資能增能減、職位能上能下是正常的，而產業走勢的規律是短期波動、長期平衡。