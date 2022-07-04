沉沒工程船失蹤船員女兒哭訴：以往遇颱風均上岸　這次卻沒有

2日（上周六）凌晨3時50分，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防颱錨地避「暹芭」颱風時沉沒。「福景001」輪事發時有30名船員棄船逃生，目前有4人獲救，但當局發現並打撈起12具疑似落水遇難者遺體，相關部門正加緊身份確認工作。

據內媒《上游新聞》引述其中一名失蹤船員的女兒表示，2日中午曾有船員向妻子打電話求救；又指早前遭遇颱風天氣，父親的公司都會讓船員上岸，不知為何這一次卻沒有，只讓一部分船員上岸。



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《上游新聞》4日報道指，其中一名失蹤船員的女兒小甜是江蘇人，她泣不成聲地表示是在3日早上和母親接到父親失蹤的通知，便馬不停蹄往陽江趕來。

在1日下午5點多，小甜父親曾向小甜發來幾段拍攝颱風下的海面的影片。（《上游新聞》）

小甜父親是「福景001」輪上的一名吊機長，有多年的船員從業經驗，每天都和妻女視像通話，在1日下午5點多，小甜父親曾發來幾段拍攝颱風下的海面的影片，但並未說甚麼，小甜形容「看著風浪很大，船也在顛簸」。至2日晚上，由於媽媽沒有收到父親的視像電話，察覺異樣，全家人不停撥打父親的電話，但提示已經關機。

7月4日，再有一名「福景001」船員獲救。（微信公眾號＠廣東海事）

報道又指，小甜從其他失蹤船員家屬處得知，出事前船員們發出過強烈的求救信號。2日中午，有船員曾向妻子打電話求救。

小甜稱，父親所在的「福景001」輪上，大約有70餘名船員，又指早前遭遇颱風天氣，父親的公司都會讓船員上岸，不知為何這一次卻沒有，只讓一部分船員上岸。