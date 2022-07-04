暹芭風球│工程船沉沒再救起一人　獲救者穿救生衣在海上漂浮

今日（4日）上午，廣東省海上搜救中心消息，搜救人員今日凌晨再救起一名「福景001」輪船員，獲救者目前生命體徵穩定。

截至今日上午9時，事故中有4人獲救，仍有26人失蹤。現場搜救行動仍然持續。



廣東省海上救援中心工作人員稱，獲救者為一名男士，穿著救生衣漂浮在海上，海軍艦艇在現場搜救時發現他，「具體情況要等他稍晚一點到湛江之後，我們才能夠了解」。

《央視新聞》報道，7月2日，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防颱錨地避颱風暹芭時，錨鏈斷裂、走錨遇險。

昨日（3日），「南海救102」等4艘專業救助船和打撈聯動船「德慶」輪持續在現場開展水面搜尋，「B-7137」救助直升機亦多次飛往現場搜尋。廣州打撈局「德慶」輪進入風電場開展搜尋，並查核沉船艉段情況。

目前，「海巡31」作為現場指揮船組織現場搜尋工作。廣東海上搜救中心已協調4艘附近商船及多艘公務船開展搜尋。

「福景001」輪沉沒，多名船員失蹤。（央視新聞）

據介紹，「福景001」屬於上海華景智雲海洋科技有限公司，是一艘2000噸級全迴轉起重船，船長204米，事發時正參與粵電陽江青洲一、青洲二海上風電場項目海上主體工程施工。

陽江青洲一、二海上風電場項目位於廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮附近海域，於今年6月初開啟海上大規模施工。項目規劃裝機容量為1000兆瓦，共佈置92台單機容量為11兆瓦的國產抗颱風型海上風力發電機組，配套建設500千伏海上升壓站和陸上集控中心各1座。項目建成後，每年可為電網提供清潔電能36億千瓦時。

上海華景智雲海洋科技有限公司曾稱，青洲海域離岸遠、水深浪高、海況條件惡劣、施工技術難度大，為項目施工建設帶來極大挑戰。