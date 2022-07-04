網傳上海警方數據庫遭入侵　10億中國公民資料被叫價20萬美元販賣

據美媒彭博社等今日（4日）報道，近日有黑客聲稱在入侵上海警方的數據庫後竊取了多達10億中國公民的數據，並公然發售這批數據。目前內地官方未有證實和回應事件。



彭博社報道指，在一個論壇上，發布於上星期的一個匿名帖子聲稱入侵上海警方的數據庫後竊取了多達10億中國公民的數據，並要出售這批超過23 TB的被盜數據，其中包括姓名、地址、出生地、身份證、電話號碼和刑事案件資料等。 該帖子聲稱要以10個比特幣（約值20萬美元）來出售這批數據。

加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬4日在Twitter上表示，該公司偵測到「來自一個亞洲國家」的10億份居民資料於暗網上被出售，相關資料包括姓名、地址、身份證、手機號碼、警察和醫療記錄等。但趙長鵬在帖文內未具體說明是哪個國家的數據遭出售。

在聲稱要發售這批數據的帖子上，帖文稱被入侵的數據庫為「上海國家警察數據庫」（ Shanghai National Police (SHGA) database），新加坡媒體《聯合早報》則報道指，外界此前沒有聽過中國有所謂的「上海國家警察數據庫」一說。