鴻海證墨西哥廠區被黑客攻擊盜取資料　遭勒索逾3400萬美元

美國傳媒Bleeping Computer報道，鴻海集團位於墨西哥的廠區上月底被黑客攻擊，遭勒索逾3400萬美元，部分被盜的文件和報告已在網上公開。鴻海集團周二（8日）證實事件，表示受影響的廠區網絡逐漸恢復正常，對集團整體營運影響不大。

報道引述網絡安全領域消息人士證實，鴻海集團位於墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）的伺服器儲存設備及網絡產品研發中心（CTBG），約在11月29日期間遭受黑客「DoppelPaymer」攻擊。黑客偷取約100GB未加密資料，刪除約20至30TB備份資料，並勒索鴻海集團支付1804.0955個比特幣（bitcoin），相當於3468.6萬美元。

DoppelPayment表示，本次未有攻擊整個鴻海集團，僅入侵1200至1400部伺服器，尚有約75TB的備份資料未被刪除。

報道指，該廠區於2005年設立，主要向南美和北美市場組裝出售電子產品。本次洩漏的資料包括一般商業文件及報告，但未涉及任何財務訊息或員工個人資料。

鴻海表示，公司內部資安團隊已完成軟件及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級，本次攻擊對集團整體營運影響不大。

（綜合報道）