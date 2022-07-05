估值逾7800億中國快時尚品牌SHEIN　被指在美面臨數十宗侵權訴訟

中國快時尚巨頭SHEIN通過每日上架品類繁多的廉價服裝，收穫大批消費者的青睞，亦成為近年來美國下載次數最多的手機App之一。不過，SHEIN在此過程中就收到數十個來自大品牌和精品設計師的侵權訴訟。



SHEIN通過每日上架品類繁多的廉價服裝，收穫大批消費者的青睞。（SHEIN網站）

據《華爾街日報》報道，SHEIN或其位於香港的母公司Zoetop Business Co.，過去3年內在美國至少50宗涉嫌商標或版權侵權的聯邦訴訟中被列被告，幾乎是其競爭對手H&M的10倍。法庭記錄顯示，SHEIN在許多案件中與原告達成和解，金額通常不公開。

報道指，侵權訴訟的原告包括零售巨頭甚至一些小設計師，其中，Ralph Lauren旗下太陽鏡品牌Oakley的設計師，就曾在社交媒體中抱怨，自己設計的作品或設計未經許可便出現在SHEIN的網頁中。

此外，今年3月，美國街頭服飾品牌Stussy亦對SHEIN提出訴訟指，SHEIN未經許可銷售印有其標識的恤衫和鞋等產品。SHEIN則否認指控，稱無意侵犯任何人的有效知識產權。SHEIN的發言人強調，其供應商要遵守公司政策，並保證其產品不侵犯第三方知識產權；將繼續投資並改進產品審查程。

據悉，SHEIN成立於2008年，主要經營女裝，但也提供男裝、童裝、飾品、鞋、包等商品。得益於紅杉資本中國和泛大西洋投資集團等知名投資者的投資，SHEIN目前的估值已超過1000億美元（約合7800億港元），產品價格低廉、與網紅的成功合作、每天有6000款新品上架等特點都成為SHEIN的優勢。