中國版Zara？快時尚Shein三日抄一個款　美國App下載卻更勝Amazon

【抄襲疑雲】互聯網的發達，的確為人類帶來不少方便，然而過份的倚賴和氾濫，卻往往為人類的智商或價值觀迎來不良影響，即便是對文化創意界別的知識產權來說，也不見得是好事。



話說最近一位美國新晉時裝設計師Bailey Prado，於品牌官方IG上不忿地帖文，指有網民告知，其個人招牌的貼身毛冷針織衫創作，正被來自中國的人氣快時裝品牌Shein，以近乎一式一樣的姿態被瘋狂抄襲。Bailey Prado定價介乎95至300美元的設計，Shein卻竟然以20美金甚至更低的價錢出售，叫人難以置信。

Bailey Prado IG高調發文指控。（Bailey Prado）

是抄襲定還是如有雷同？讀者自己心裡雪亮。（Bailey Prado）

被盜取的設計包括Bailey Prado人手編織的Bandeau胸罩、短褲、短裙及長裙等等，數量多達45件之多，而Bailey Prado也細心地將每件原作和抄襲品，發佈上IG以作對比證明（每張圖的左邊是Bailey Prado原裝設計，右邊則是Shein出品）。只見兩者作品的式樣、細節、用色和剪裁都十分相像，稍為不同的，就只是Bailey Prado所用的毛冷較粗大，而Shein的版本則較幼細而已。

連「穿窿」位的佈局都一樣。（Bailey Prado）

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面對Bailey Prado義憤填膺指控，Shein並沒有正面回應，也沒有主動聯繫Bailey，卻偷偷摸摸地將部份涉嫌抄襲的商品悄悄下架，變相間接承認有盜取人家設計。可惜「誰大誰惡誰正確」，哪怕Dazed還是Diet Prada等知名時裝媒體已路見不平高調去報導事件，但熟悉法律事宜的人士亦已告知Bailey Prado，像她這種小規模公司，如要去撼動Shein這些國際大財團，根本就是以卵擊石，這個道理，放諸在H&M及Zara這些同類快時尚巨頭身上，道理亦然。

連外國權威時裝媒體都有報導。（DAZED）

Bailey Prado本人，來自美國洛杉磯，主打針織服。（Bailey Prado）

面對這種一籌莫展，難怪Bailey Prado也只能夠在IG上慨嘆一句：「What has been my whole life for the last 3 years, is now sold to millions of Sheins consumers that will never know about me。」過去3年嘔心瀝血設計出來的作品，卻被Shein多謝都無一聲，便「致敬」再賣給數以百萬計的客人，Shein自己就名利雙收，Bailey Prado的名字卻完全無人知曉。這種對原創者、對知識產權的蹂躪與踐踏，在時裝業界每天都在發生，我們也有意無意地貪便宜購買了這些東西，成為幫兇。

Shein官網，產品通通「平到喊」。（Shein）

那麼這個Shein究竟何方神聖？香港人認識者也許仍不多，但這家來自中國南京的快時裝公司，現在於美國卻人氣極盛，估值超過$3,000億，IG粉絲人數多達2,128萬，更擊敗了Amazon，成為美國當前下載量最高的Shopping App，而且遍及多個國家，普及程度絕不下於TikTok。

Shein在內地自設的製衣廠房。（Shein）

據資料所示，Shein於2008年創立於南京，以國際B2C快時尚電商平台的姿態屹立於世，主打自家服飾為主，也有少量藝術家聯乘合作系列。之所以能夠成功上位，主因有二：一是Shein由蒐集資料到製作成衣的速度極快。須知道國外許多快時尚品牌，均會外審商品到其他國家的工場製造，物流方面的時間成本可不算少，然而Shein卻於內地自設製衣工場，中國品牌中國製造，物流運輸方面可謂省時省力。以往Zara由取材、設計、下單再運輸至舖頭上架，每每需時一至兩個月，已經是很快速了，現在Shein卻能於一個星期內便全部完成上述工序，完全能夠體現出「中國製造」的速度和效率。但問題來了，一件衣服由設計靈感到研發製作，真的有可能在數天之內就能夠完成嗎？答案當然無可能，如是者挪用其他設計師品牌的設計，就很可能成為慣常技倆，今次Bailey Prado之故事，只屬冰山一角。

Shein IG粉絲人數多達2,128萬，絕對是一間很有潛力的企業。（Shein）

另一個Shein成功因素，當然是超低廉的售價。當大家以為20美金一件衣服，對於Fast Fashion品牌來講，已經是合理價錢之際，Shein卻有本事將產品定價壓縮至12美元一條裙子，甚或至3美金一件上衣。從消費者角度而言或許是「抵到爛」，但好像Bailey Prado這些默默耕耘，努力開發原創款式的設計師，卻因為要將設計成本計算在內，故產品定價定必比Shein的昂貴，而在市場價格上難以競爭，最終願意用心設計或加入行業的有志之士，只會愈來愈少，到最後損失最大的，不正是消費者自己嗎？